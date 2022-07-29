Мировой океан против Америки: как климатические изменения влияют на общество

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Накануне ученые выяснили, что изменения климата могут привести к хаосу и массовым беспорядкам. В пример приводят цивилизацию древних майя. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще катаклизмы случались по этой причине и существуют ли подобные риски сегодня.

По версии антропологов из Калифорнийского университета, засуха спровоцировала гражданские войны в доисторическом городе Майяпан, и от этого цивилизация майя потерпела крах. Этот случай в истории человечества — не единичный, считает антрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

— Вся наша история — реакция на климатические изменения, — говорит Дробышевский. — Так, в XII– XIII веках случилось крупное похолодание, и монголы совершили набеги на Китай и на Русь. А потом настала засуха — их степи высохли, и монгольской империи больше нет. И в XVI веке похолодание привело к уменьшению ресурсов. Вследствие этого в ряде густонаселенных стран процветала инквизиция, религиозные войны. В России — жестокое правление Ивана Грозного, позже — Смутное время.

Подобные события можно отследить по климатической кривой за последние 2000 лет и увидеть, что любое глобальное похолодание или потепление с засухой приводит не просто к катастрофам.

— У разных исследователей были версии о том, что война в Сирии — результат глобального потепления, — рассказал Станислав Дробышевский. — Мол, пашни сохнут, народ голодает. Но так говорят для того, чтобы оправдать развязывание войны. Сейчас же за этим обычно стоят люди. Климат продолжает влиять на ход истории, но люди уже лучше справляются с вызовами природы, у нас есть все блага цивилизации, сформированная дипломатия, справедливые законы и власть.

По словам антрополога, обычно рассказы об опасности изменений климата идут из американских источников.

— В США много городов находится на побережье, а потепление приводит к увеличению уровня мирового океана, поэтому для них угроза реальна, — поясняет ученый. — А в России почти все крупные города находятся на высоте 100 метров над уровнем моря.

Как полагает Дробышевский, нам беспокоиться стоит только о том, что все американцы, которые спасутся, будут бежать в Россию. Ведь у нас, по мнению антрополога, улучшится плодородность почвы по всей стране, увеличится биоразнообразие растений, а с ними — и животных.

— Нужно понимать, что майя были дикими и необразованными, поэтому они устраивали беспорядки. У нас в России не будет хаоса из-за климатических изменений. В мировом масштабе и в Америке, Европе — да, — считает Дробышевский.— Мы это вполне можем застать уже через пару поколений. Стоит еще помнить о том, что за потеплением всегда приходит похолодание. Последние 400 тысяч лет у нас только холодает, Земля остывает.

И мы сейчас на маленьком пике потепления: поднимается температура на 1,5 градуса. А опустится потом на пять градусов. Потепления бояться смысла нет, а вот похолодание — опаснее. Землю вполне может ожидать новый ледниковый период (он начинается, когда летние температуры в северном полушарии много лет не поднимаются выше нуля. — «МВ»).

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Смена погоды взволнует Запад

Глобальное потепление может привести к войнам в Европе. Об этом «МВ» рассказала ясновидящая и экстрасенс Арина Ласка.

Ясновидящая считает, что серьезные конфликты и войны на фоне климатических изменений могут произойти уже скоро. Все это связано с глобальным потеплением — повышением температуры Земли, засухой, таянием ледников, что в свою очередь приведет к подтоплению больших территорий.

— Изменения климата связаны с поведенческими, социально-политическими интересами народов, — рассказывает Арина Ласка.

По ее мнению, волна беспорядков начнется на Западе — в первую очередь смена климата коснется США. Там же это вызовет панику среди населения. Затем будет вторая волна — на территории Европы, начиная с Португалии.

— Но до России это не дойдет, — добавляет Арина Ласка. — Нашу страну не коснется смена климата так сильно. Не будет и войн, массовых беспорядков, конфликтов.

Аномальная жара нас минует

Аномальная европейская жара не дойдет до Москвы. Об этом «Вечерке» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Вначале в Европе над Северным морем сформировался глубокий циклон. В его воронку попадал воздух, который шел с западных районов африканской пустыни Сахара. Но температура не была такой высокой, пока в воронке не образовался антициклон, принесший ясную погоду. Из-за большого количества солнца сухой воздух разогрелся до аномальной температуры: во многих европейских городах днем она поднималась до 40 градусов тепла и выше. Но в настоящее время погода в Европе становится чуть лучше.

— До Москвы аномальная жара не дойдет, — рассказала Татьяна Позднякова. — У нас погоду будет определять антициклон, который сформировался над Балтийским морем.

Хоть аномально высоких температур можно не опасаться, стоит ожидать, что тепло все же будет. Уже на этой неделе москвичей ожидает весьма жаркая для столицы погода: 25 градусов тепла и выше.

— Потом температура пойдет вниз. До августа осадки будут практически ежедневными, — уточняет Татьяна Позднякова. — Самым неблагоприятным с точки зрения погоды днем станет для москвичей четверг, 28 июля. Местами возможны ливни, грозы и шквалистые усиления ветра.

Метеоролог отметила, что если ближе к 28 июлю неблагоприятные прогнозы все же подтвердятся, городские службы обязательно уведомят об этом население столицы.