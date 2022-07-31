Умножение на ноль: есть ли у России и Европы шанс наладить отношения

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Пересмотра отношений между Европой и Россией потребовала Чехия, вступившая в председательство в Евросоюзе. Во что это может вылиться? И есть ли вообще, что пересматривать?

Первой реакцией на предложение Праги может стать вопрос: «А там еще есть что пересматривать?» Впрочем, ответ уже был готов заранее: Чехия предложила «унифицировать» для всех стран ЕС подход к выдаче виз россиянам. Учитывая, что сама Чехия, занесенная в числе первых в список так называемых недружественных стран, продлила мораторий на выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии до марта следующего года, можно представить, как могла бы выглядеть такая «унификация» в чешском варианте. Кстати, по данному вопросу в ЕС единства нет. Однако не выдают визы гражданам РФ страны Балтии, Дания, Нидерланды, та же Чехия, другие продолжают это делать.

На днях недавно открывшаяся с российской стороны (были сняты ковидные ограничения) Финляндия заявила, что в ее планах пока нет запрета на выдачу туристических виз россиянам. Да и касательно общих отношений с Россией в ЕС единства также нет. Недавно побывавший в Москве глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался в том духе, что европейские санкции не работают, а посему пора пойти в отношениях с Москвой другим путем, садиться за стол переговоров, в том числе с участием Америки.

По-прежнему большие разногласия разделяют страны ЕС по вопросам поставок российских энергоносителей. Именно под влиянием таких разногласий в недавно принятый седьмой (или шестой с половиной, как его называют за ограниченность) пакет санкций не вошли меры по ограничениям поставок газа из РФ. Глава Еврокомиссии Кристина фон дер Ляйен признала, что полностью освободиться от «газовой зависимости» России Европе удастся не раньше 2027 года. Даже такая цель, как добровольное самоограничение в потреблении газа внутри ЕС на 15 процентов до следующей весны, встретила оппозицию. Против данной меры уже высказались Испания, Португалия и Греция.

Сегодня трудно даже произвести точную оценку всей суммы антироссийских санкций, введенных Евросоюзом после начала боевых действий в Донбассе и на Украине. Только физических лиц в санкционных списках около тысячи. Из всей номенклатуры товаров трудно выбрать что-то, что под санкции не попало. И когда приводят в пример, в частности, медикаменты как «неподсанкционный товар», то и это уже не совсем так.

Во-первых, ряд медикаментов и медицинских товаров уже исключены для поставок в Россию по решению фармацевтических и медицинских компаний (нынешняя санкционная война вообще характеризуется тем, что многие санкции вводятся бизнесом «снизу», в инициативном порядке).

Во-вторых, трудности с логистикой и оплатой контрактов во многом отрезают Россию от поставок в том числе товаров, которые не под санкциями формально.

Фото: er.ru

В настоящее время продолжается обвальное сокращение взаимного товарооборота с Европой. За первый квартал оно составило не менее 50 процентов. Импорт по некоторым страновым направлениям упал до 80–90 процентов. А ведь не далее как в прошлом году ЕС был на первом месте среди торговых партнеров России, на его долю приходилось почти 36 процентов российского товарооборота. Теперь же только по официальной линии (то есть учитывая товары и услуги, уже включенные в санкционные списки) совокупный объем ограничений к концу 2022 года затронет от 23 до 30 процентов всего российского экспорта товаров на Запад, а это не менее 115,3 миллиарда долларов. Эффект от косвенных санкций, принятых бизнесом в инициативой порядке, от логистических «рогаток» (в том числе запрета на заход российских судов в европейские порты и ограничения на передвижение грузового автотранспорта), от давления на наш финансовый сектор пока даже не поддается точному вычислению. Можно еще дополнить, что к началу следующего года, когда в полной мере заработает нефтяное эмбарго, оно затронет 90 процентов ввозившейся в ЕС российской нефти.

На таком фоне еще раз хочется задаться вопросом относительно будущих отношений России и ЕС: есть ли такое будущее вообще и что можно именно «пересмотреть», как предлагает Прага, не разрушив окончательно то малое, что осталось, включая дипломатические отношения? Еще до начала боевых действий на Украине наблюдались почти непримиримые противоречия между РФ и ЕС практически по всем мыслимым направлениям сотрудничества: в энергетике, цифровизации, высоких технологиях, в гуманитарной сфере и так далее. На сегодня вся прежняя система консультаций по отдельным направлениям с Европой полностью разрушена или глубоко заморожена. И сейчас к предметному диалогу не готова ни Москва, ни Брюссель — даже по вопросам войны и мира. Евросоюз делает ставку на военное поражение России на Украине, мы, в свою очередь, исходим из того, что смысл разговаривать есть только с Америкой, а Европа — «несамостоятельна». С последним тезисом можно спорить, но именно он доминирует на Смоленской площади, да и в Кремле тоже.

Если сказать, что отношения с ЕС сейчас лежат в руинах, то руины эти весьма величественные, даже местами монументальные. И пускай некоторые соглашения еще не денонсированы, однако при этом никак не работают, да и не могут — все забито санкциями. Все «умножено на ноль». И не просматривается пока никаких шансов не то что на нормализацию отношений с ЕС, но и на прекращение их дальнейшей деградации. И когда-нибудь как раз с нуля мы и начнем строить отношения.