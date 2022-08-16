«Это не СССР»: названы факторы, при которых возможен распад Евросоюза

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Для распада Евросоюза необходим целый ряд условий, в первую очередь — желание населения, которого пока не наблюдается. Кроме того, ряд членов ЕС живет за счет этого союза и не поддержит такое развитие событий. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов, комментируя заявление представителя компартии Италии Альберто Ломбардо о необходимости выхода Италии из ЕС.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что Евросоюз не будет реагировать на высказывания отдельных политиков.

— Полагаю, Евросоюз от подобных высказываний итальянских коммунистов даже не шелохнется. Люди со здравым умом прежде всего начинают считать, во что обойдется распад, какие плюсы получит от этого Италия, какие минусы. Они посмотрят на ситуацию с Великобританией, которая выходила из ЕС невероятно тяжело и до сих пор до конца не вышла. Кроме того, спустя время стало понятно, что она вышла по команде США. Англичане, как это ни обидно звучит, теперь стали марионеткой бывшей собственной колонии. Американцы посчитали, что пребывание Великобритании в ЕС наносит ущерб их интересам, — отметил специалист.

По словам эксперта, Коммунистическая партия Италии, которая когда-то была самой значимой компартией Западной Европы наряду с французами, давно потеряла авторитет и престиж.

Громкие заявления итальянских коммунистов связаны с грядущими выборами, уточнил собеседник «ВМ». При этом выход Италии из ЕС маловероятен, подчеркнул Светов.

— Понятно, что это заявление сделано под выборы, которые скоро состоятся. Но, если вы собираетесь ввязываться в такую сложную акцию, вы должны не просто громкие слова говорить, а предложить программу: сделаны такие-то шаги для выхода Италии из ЕС, а все отрицательные явления будут компенсированы конкретными действиями. Без поддержки избирателей страна не может выйти из Евросоюза, а конкретной программы у коммунистов нет, — резюмировал политолог.

Для распада ЕС нужно сочетание многих факторов: прежде всего, воля избирателей, отметил специалист. Кроме того, значительную часть Евросоюза составляют страны Прибалтики, Польша, Балканские страны, которые кормятся за счет ЕС. Для них развал Евросоюза означает кризис и прекращение подкормки, которую они получают весь XXI век, заметил Светов.

Завершить существование ЕС могут только его основатели, уверен эксперт.

— Гипотетически развал ЕС могут осуществить только те страны, которые его создавали: Франция, Германия, Бельгия, Люксембург. Если они сочтут, что убытки от пребывания в составе ЕС превышают прибыль, о чем-то они могут говорить. Но это не СССР, который распался в одночасье, здесь так не будет, — рассказал специалист.

Политолог отметил, что ЕС за последние годы значительно утратил суверенитет. Изначально Евросоюз создавался как экономическая структура, а потом оказалось, что перед вступлением в ЕС нужно вступить в НАТО. Долгое время в ЕС были страны, не состоявшие в НАТО, но постепенно все пришло к тому, что между НАТО и ЕС теперь можно ставить знак равенства, заметил эксперт.

Военно-политический союз действительно не учитывает экономических интересов своих участников, подчеркнул Светов.

— Если в экономическом союзе более-менее учитываются интересы других стран, то в военно-политическом союзе есть одна линия, которой надо придерживаться. Все годы тон задает главнокомандующий НАТО — и все годы это американский генерал. Поэтому слияние НАТО и ЕС привело к утрате суверенитета ЕС. Зачем Евросоюзу в лице господина Борреля вдруг присоединяться к заявлению «семерки» по поводу Тайваня? Какое вы имеете к этому делу отношение? Пусть американцы сами с этим разберутся, — подытожил собеседник «ВМ».

Италия должна выйти из ЕС и отказаться от всех обязательств перед союзом, так как он потерял суверенитет и ограничивает возможности Италии. Об этом РИА Новости заявил глава отдела международных отношений Коммунистической партии Италии Альберто Ломбардо.