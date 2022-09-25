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Политолог Журавлев объяснил, как выборы в Италии скажутся на отношениях страны с Россией

Игорь Синельников

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Политолог Журавлев объяснил, как выборы в Италии скажутся на отношениях страны с Россией
Фото: МИД РФ

Для Италии крайне важно сохранить хорошие отношения как с Евросоюзом, так и с Россией. Независимо от результатов парламентских выборов, страна будет придерживаться компромиссной политики в отношениях с другими государствами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Специалист отметил, что возможные перемены в составе правительства не должны сильно повлиять на ситуацию в Италии.

— Выборы могут поменять правящую партию, к которой много претензий. Но мне кажется, что если не говорить о фантастическом варианте в виде возвращения Сильвио Берлускони (правда, он уже и в возрасте, и непонятно, закончился ли у него запрет на занятие государственных должностей как у осужденного в свое время), то любое правительство Италии будет говорить примерно одно и то же. В Италии правительство меняется в среднем раз в полгода, при этом политика в стране остается практически прежней. Этот процесс затормозился в последние лет 15. А было время, когда и раз в три месяца менялось, — объяснил собеседник «ВМ».

Как заметил специалист, побеждающие на выборах в Италии партии быстро меняют свою позицию. Например, Лига Севера до прихода к власти выступала за выход из ЕС, но забыла об этой идее после успешных выборов, подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, новое итальянское правительство будет коалиционным.

— Я думаю, новое правительство будет коалиционным. Италия, как и Германия после войны, была полуторапартийной. Была партия христианских демократов, и были социалисты в качестве главной альтернативы и оппозиции. В последнее время сначала рухнули христианские демократы, которых обвинили в сотрудничестве с мафией (это чистая правда). Это просто убило партию. Уже на нашей памяти рухнули социалисты, которых обвинили в излишнем «еврооптимизме». В результате у них перестала существовать стабильная система с явными лидерами, — рассказал Журавлев.

Специалист отметил, что к власти в Италии могут прийти правые, которые являются консерваторами. Их подход несовместим с идеями современного Евросоюза, и их победа возможна, потому что итальянцы устали от «еврооптимизма».

Евросоюзу гипотетическая победа правых была бы не по душе, уверен политолог.

— Если консерваторы попадут и все-таки останутся на своей позиции, в чем я сомневаюсь, то Евросоюзу придется перестраивать экономические отношения с Италией. Душить санкциями они не будут, но попытаются надавить на бизнес, поддерживающий правых. Бизнес в Европе связан с другими странами. Хорошо бы лишить их права вето, но даже Венгрию не удалось заставить это сделать, — рассказал специалист.

Консерваторы отличаются довольно пророссийскими настроениями, потому что скептично относятся к Западу и выступают за национальное государство. Национальному итальянскому государству Россия скорее друг, чем враг, подчеркнул политолог.

При этом, независимо от итогов выборов, отношения Италии и России не должны испортиться, уверен собеседник «ВМ».

— Мы враги глобального западного проекта, но с Италией у нас и культурные, и экономические отношения были прекрасные. Наши действия ее никак не ущемляют. Вопрос — дадут ли им с нами говорить? Но наши отношения будут спокойными, если не придут совсем отморозки, во что я несильно верю. Во всех остальных случаях Италия будет дозировать верность Брюсселю и выступать за неплохие отношения с Россией, — резюмировал эксперт.

В Италии в воскресенье, 25 сентября, проходят всеобщие выборы в парламент. Избирательные участки начали работу в 07:00 по местному времени (08:00 по московскому).

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