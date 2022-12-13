За что боролся, на то и напоролся: как алчный заместитель попытался оболгать директора столичной клиники

Фото: МВД Медиа

13 декабря начался допрос свидетелей по уголовному делу, возбужденному из-за доноса в ФСБ заместителя директора одной из столичных клиник на своего начальника. Подчиненный намеренно солгал силовикам, отчего теперь сам предстанет перед законом. Что толкнуло высокопоставленного врача на преступление и чего он хотел добиться — в материале «Вечерней Москвы».

«Мертвые души»

Так уж вышло, что яблоко недалеко упало от яблони, сын директора клиники Юрий Климов пошел по стопам родителей и защитил кандидатскую. Потомственный врач работает заместителем директора московского медцентра своей матери, что, согласно рекомендации Минздрава РФ, нежелательно, но не противозаконно.

Однако этот факт не давал покоя бывшему сотруднику медицинского учреждения Владимиру Тихонову. Через бухгалтера он добыл справки о доходах сотрудников медцентра за 2018–2020 годы и пошел жаловаться в ФСБ.

Так, 12 марта 2021 года Тихонов пришел к силовикам и сообщил, что директор одной из крупных столичных клиник занимается мошенничеством. По его словам, в штате учреждения числились 28 человек, которые фактически не работают в центре, а их зарплата идет напрямую директору. Согласно заявлению, которое Тихонов подкрепил справками о доходах всех сотрудников, руководитель получал 18,5 миллиона рублей.

Фото: Вечерняя Москва

Обвинение было очень серьезным, ФСБ организовала проверку. Однако вскоре выяснилось, что все перечисленные в заявлении Тихонова сотрудники исправно работают в учреждении, что было подтверждено не только документами, но и допросами самих «фиктивных работников».

Примечательно, что среди «мертвых душ» Тихонов указал даже тех, с кем был знаком лично, кому давал задания и с кем достаточно хорошо общался и вживую, и в мессенджерах. Так, переписка с ним стала доказательством слов одной из сотрудниц, записанных в «фиктивные работники».

Дело

В результате долгой проверки силовики не обнаружили никаких следов преступления со стороны директора центра, а вот в отношении Тихонова уголовное дело возбудили по статье «Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

Дальнейшее расследование показало, что мужчина оклеветал начальницу для того, чтобы сместить ее с должности.

Фото: Анонимки руководителю центра/ Вечерняя Москва

Причем Тихонов не остановился даже тогда, когда понял, что его донос обернулся уголовным делом в отношении него. С начала ноября 2022 года в одном из крупных Telegram-каналов начали выходить статьи с рассказами о «незаконной деятельности» руководителя центра. Одновременно директору стали приходить электронные письма с предложениями удалить материалы за 10 миллионов рублей. Отвечать женщина не стала, тогда вымогатели стали писать на официальную почту медицинского центра.

Помешан на деньгах

Один из сотрудников медицинского учреждения рассказал корреспонденту «ВМ» о сложившейся ситуации. По словам источника, начальница и подчиненный были давно знакомы, в свое время врач помогла Тихонову в буквальном смысле встать на ноги после тяжелой травмы позвоночника. После этого мужчина «поклялся в вечной верности своей спасительнице».

Причина конфликта, говорит сотрудник центра, могла быть банальной — деньги.

— Тихонов все время пытался перевести работу центра на коммерческую основу, на что всегда получал от директора жесткий отказ. Он всегда был маниакально помешан на деньгах, и не смог ей простить того, что она не давала ему развернуться в центре на полную катушку, — пояснил источник.

Фото: Тихонов/Вечерняя Москва

На судебном заседании, которое прошло во вторник, 13 декабря, в Мещанском суде, слушали показания свидетелей, один из которых проходил по делу как «мертвая душа». Тихонов, присутствующий на суде, обвинения отрицал.

Если его вина будет доказана, то по статье «Заведомо ложный донос» ему грозит до трех лет лишения свободы.