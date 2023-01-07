Из кошелька и с молотка: как судебные приставы взыскивают долги по штрафам ГИБДД

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Согласно действующему законодательству административные штрафы должны быть выплачены в течение 60 дней. Если этого не происходит, то в отношении гражданина возбуждается исполнительное производство о взыскании и применяются разнообразные принудительные меры. О том, как судебные приставы вынуждают злостных неплательщиков погасить долги, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУФССП России по столице.

Арест личных авто

Одним из наиболее действенных способов принуждения водителей к оплате штрафов является арест транспортных средств. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП, у одного 35-летнего автолюбителя накопилось 711 штрафов на общую сумму 613 тысяч рублей.

Для того чтобы взыскать средства, судебный пристав вынес постановление об удержании средств с банковских счетов. Также должнику запретили совершать регистрационные действия с автомобилями Mersedes Benz CLA 200 и KIA CD, а вскоре арестовали транспортные средства и отвезли на специальную стоянку. После таких радикальных мер мужчина осознал всю серьезность положения и выплатил штрафы. Сразу за этим все ограничения и запреты были отменены.

Еще один житель столицы, 46-летний мужчина, набрал более тысячи штрафов, по которым должен был выплатить 1 миллион 151 тысячу рублей. Мужчина настолько не желал оплачивать штрафы, что начал скрываться от приставов и был объявлен в исполнительный розыск.

Нарушитель и его средство передвижения были обнаружены в результате комплекса разыскных мероприятий. В отношении мужчины был составлен протокол по статье «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», а на его машину Nissan Juke был наложен арест. В тот же день нарушитель погасил все задолженности.

Продажа с молотка

Не только частные лица нарушают правила и копят штрафы. Так, в отношении водителей одной из столичных фирм такси было зарегистрировано более 12 тысяч штрафов, долгов по ним накопилось на 1 миллион 910 тысяч рублей.

Для того чтобы вынудить компанию заплатить, судебный пристав запретил фирме регистрировать автомобили, а также рассказал генеральному директору последствия процедуры ареста имущества. Обдумав перспективы, руководитель компании решил погасить все долги перед государством.

Но не все директора компаний решают проблемы сразу. Так, одна из фирм-должников накопила 1476 штрафов, по которым должна была выплатить 1 миллион 245 тысяч рублей. Компания не собиралась погашать свои долги. Попробовав все мягкие меры, судебные приставы пошли на более жесткие меры. Так, совместно с сотрудниками ГИБДД в потоке была задержана машина, принадлежащая этому юридическому лицу. На автомобиль BMW 3Series 320D Xdrive был наложен штраф. Позже он был продан на торгах. Вырученные средства за машину пошли на погашение долгов.

Рекордсмен

Самым впечатляющим долгом в уходящем году отметилось не частное, а юридическое лицо. Организация-должник накопила более двух тысяч штрафов и была должна государству три миллиона 405 тысяч рублей. Руководство компании от приставов скрывалось, потому в исполнительный розыск был объявлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200, который принадлежал фирме.

Вскоре после этого директор решил не испытывать судьбу и оплатил штрафы.

Всего за 11 месяцев 2022 года судебные приставы взыскали с должников более 1,7 миллиарда рублей штрафов ГИБДД, что превысило прошлогодние показатели на 711 миллионов.