Юмор в полосочку: в МВД назвали самые курьезные преступления 2022 года

Фото: Пресс-служба УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве

В канун Нового года, а также во время связанных с праздником каникул принято подводить итоги года прошедшего. Иной раз сотрудникам МВД приходится ломать голову над раскрытием кражи или грабежа. Но иногда злоумышленники сами себя выдают какой-нибудь глупостью или невнимательность, заставляя всех смеяться. «Вечерняя Москва» совместно с МВД подобрали самые курьезные правонарушения, которые произошли в прошедшем 2022 году.

Всегда хотел такую собаку

В августе этого года на востоке столицы случилась весьма необычная кража. В квартиру на втором этаже жилого дома на Мироновской улице проник вор. Мужчина забрался на этаж по водосточной трубе и пролез внутрь через открытое окно. Казалось бы, в этой истории нет ничего необычного, да только, помимо ювелирных украшений и дорогой одежды, злоумышленник прихватил с собой еще домашнего питомца потерпевших — немецкого шпица.

У пострадавшей семьи в квартире была установлена камера видеонаблюдения, да и маленькая собачка на руках была яркой приметой для преступника, потому его быстро задержали.

Во время допроса мужчина признался, что всегда хотел завести себе такого питомца.

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Большое преступление на маленькой машине

Следующий курьезный случай произошел в столице буквально через месяц. Из одного из столичных картинг-клубов пропал один болид. Камеры показали, что неизвестный вытащил с парковки один из картов и уехал на нем в неизвестном направлении.

В результате оперативно-разыскных действий выяснилось, что угонщиком является сотрудник центра. В отличие от предыдущего случая на преступление его толкнула не симпатия к конкретной машинке, а простая жажда наживы. Мужчина планировал продать краденый автомобиль.

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Доигрался

А через неделю на юго-западе Москвы произошла еще одна необычная кража. Посетитель компьютерного клуба, расположенного на улице Академика Виноградова, немного посидев за одной из местных «машин», лично убедился, что видеокарта на компьютере стоит мощная, а значит, дорогая.

У мужчины появилась блестящая идея быстрого заработка. Он вытащил деталь из системного блока и скрылся в неизвестном направлении. Злоумышленник не учел, что находился все это время прямо под камерой видеонаблюдения.

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Вскоре «криминального гения» задержали. Оказалось, что 23-летний мужчина жил совсем недалеко от места преступления. К момент поимки он уже успел продать видеокарту за 80 000 рублей, а деньги потратил.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Геймеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Внешний вид — это важно

Последний из курьезных, по мнению сотрудников МВД, случаев произошел в начале декабря на северо-западе столицы. Ночью в одну из парикмахерских, расположенных в жилом доме на улице Свободы, через окно вломился злоумышленник с целью обокрасть заведение.

Мужчина смог проникнуть внутрь, похитить деньги из кассы и несколько напитков из холодильника, но не смог устоять перед искушением привести себя в порядок. Перед тем как скрыться, воришка решил подправить прическу с помощью одной из электрических машинок для стрижки. После «наведения красоты» преступник немного полежал на мягком диване и, набравшись сил, скрылся с места преступления.

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Кражу имущества из барбершопа утром заметил пришедший на работу сотрудник, который и вызвал полицию. Вскоре подозреваемого задержали на улице Стратонавтов. В его отношении возбудили уголовное дело, но в СИЗО отправлять не стали — до завершения расследования мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

Пьяный вор — горе в тюрьме

Следующая история, началась, как фильм ужасов, а закончилась, как детский приключенческий фильм. 16 мая 2022 года в квартиру к двум школьником ворвался грабитель, вооруженный ножом. Дети ждали курьера и потому впустили в помещение незнакомого человека. Мужчина связал детей и начал обыскивать помещения на предмет чего-нибудь ценного. Преступник никуда не торопился, так как был знаком с хозяйкой квартиры лично: он некогда был ее возлюбленным и знал, что женщина сейчас в отъезде. Добычей злоумышленника стали пять тысяч евро и тысяча долларов наличными, а также бутылка коньяка.

Однако этого грабителю оказалось мало, и он решил поговорить с детьми, чтобы узнать, где родительница может прятать ценные вещи. В процессе разговора он, упиваясь легкой добычей, слегка переусердствовал.

В какой-то момент злоумышленник так напился, что уснул. В этот момент школьники смогли освободиться от пут, сбежать из квартиры и позвать на помощь. Когда полиция прибыла на место преступления, злоумышленник еще мирно спал.

Жадность «фраера» погубит

Некоторые воры, в отличие от героя предыдущего сюжета, знают меру. Например, очень сдержанный мужчина решил обокрасть квартиру на Фруктовой улице в столице.

Мужчина вскрыл сложную дверь, начиненную разнообразной электроникой, датчиками движения, камерой и встроенной системой охраны, и решил, что она и есть главная ценность в квартире. Решив не испытывать судьбу, мужчина просто снял с петель вскрытую дверь и скрылся.

Однако и аккуратность не помогла вору избежать наказания. Вскоре полиция нашла и задержала злоумышленника — 60-летнего жителя Подмосковья. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ничего удивительного

Завершит юмористический список история, которая произошла 12 октября на востоке столицы. В гости к соседу без ведома хозяина квартиры пришел 45-летний ранее судимый мужчина. Злоумышленник проник в жилище через балкон квартиры.

«Гость» вынес из квартиры потерпевшего два телевизора и несколько кухонных бытовых предметов. Перед уходом он заглянул в комнату, где неожиданно обнаружил, что его снимает камера, установленная у компьютера.

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Поборов удивление, вор отсоединил камеру и унес ее с собой, забыв, однако, что видеозапись осталась на устройстве. Сотрудникам полиции не составило труда задержать недобросовестного соседа. Мужчина отделался подпиской о невыезде, а правоохранители решили проверить, не причастен ли он к другим подобным преступлениям.