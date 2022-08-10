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Хозяин шпица рассказал, почему вор украл его собаку

Степан Жирнов
Происшествия
Хозяин шпица рассказал, почему вор украл его собаку
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Мироновская улица Карта всех событий

Хозяин немецкого шпица, которого украли из столичной квартиры, раскрыл причины преступления. Об этом пострадавший рассказал 10 августа, в среду, телеканалу РЕН ТВ.

По словам мужчины, полицейские спросили злоумышленника, зачем тот выкрал животное, на что получили ответ, что вор всегда хотел такую.

— У нас дома стоит камера, на записи видно, как он аккуратно взял ее на руки, — рассказывает владелец собаки.

В пресс-службе МВД отметили, что потерпевший сказал, что шпиц был самой большой потерей при краже. Хозяева переживали за животное, долго искали его около дома, даже зашли в местную ветеринарную клинику.

Собака, по словам хозяина, пока испытывает стресс и не так активна, как обычно, но в целом она не пострадала.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 июля. Житель Подмосковья пробрался по водосточной трубе в открытое окно квартиры на втором этаже и украл драгоценности, одежду и собаку.

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