Хозяин шпица рассказал, почему вор украл его собаку

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Мироновская улица Карта всех событий

Хозяин немецкого шпица, которого украли из столичной квартиры, раскрыл причины преступления. Об этом пострадавший рассказал 10 августа, в среду, телеканалу РЕН ТВ.

По словам мужчины, полицейские спросили злоумышленника, зачем тот выкрал животное, на что получили ответ, что вор всегда хотел такую.

— У нас дома стоит камера, на записи видно, как он аккуратно взял ее на руки, — рассказывает владелец собаки.

В пресс-службе МВД отметили, что потерпевший сказал, что шпиц был самой большой потерей при краже. Хозяева переживали за животное, долго искали его около дома, даже зашли в местную ветеринарную клинику.

Собака, по словам хозяина, пока испытывает стресс и не так активна, как обычно, но в целом она не пострадала.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 июля. Житель Подмосковья пробрался по водосточной трубе в открытое окно квартиры на втором этаже и украл драгоценности, одежду и собаку.