Вор украл у москвича немецкого шпица

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Россия, Москва, Мироновская улица Карта всех событий

Житель Подмосковья выкрал собаку, драгоценности и одежду из квартиры дома на Мироновской улице столицы. Об этом сообщила «Вечерней Москве» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в среду, 10 августа.

По версии следствия злоумышленник находился вечером у дома потерпевших и увидел открытое окно второго этажа. Мужчина залез по водосточной трубе и проник через открытую створку в квартиру. Увидев, что жильцов нет дома, подозреваемый вынес из квартиры ювелирные украшения, одежду и немецкого шпица.

Пострадавший рассказал, что среди пропавшего были золотые комплекты серег и колец, крестики, цепочки, подвески — всего более 10 изделий. Также злоумышленник забрал из холодильника две бутылки вина, из шкафа — верхнюю мужскую одежду, еще унес собаку.

У пострадавшего дома имеется камера видеонаблюдения, на которой вора было отчетливо видно. С этой информацией семейная пара обратилась в полицию.

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Злоумышленника нашли в Подмосковье. Им оказался 38-летний местный житель. Собаку у мужчины изъяли и вернули владельцу. Ювелирные украшения к моменту задержания подозреваемый уже успел продать.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит лишение свободы до шести лет.

9 августа в московском метро мужчина украл у старушки 134 тысячи рублей.