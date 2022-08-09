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Мужчина украл у старушки крупную сумму денег в московском метро

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина украл у старушки крупную сумму денег в московском метро
Фото: Вечерняя Москва

В московском метро мужчина украл у пожилой женщины сумку с документами и крупной суммой денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь во вторник, 9 августа.

По ее словам, пострадавшая 72-летняя пассажирка забыла в вагоне сумку, в которой находились документы и 134 тысячи рублей. Приезжий 36-летний мужчина заметил это и решил присвоить имущество пенсионерки. Он выбросил документы, а деньги потратил.

Видео: Пресс-служба МВД

Злоумышленника задержали. Оказалось, что подозреваемый был ранее судим.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемому грозит лишение свободы до пяти лет.

Неделей ранее мужчину задержали в Москве за кражу телефона и очков у студента.

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