Мужчина украл у старушки крупную сумму денег в московском метро

Фото: Вечерняя Москва

В московском метро мужчина украл у пожилой женщины сумку с документами и крупной суммой денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь во вторник, 9 августа.

По ее словам, пострадавшая 72-летняя пассажирка забыла в вагоне сумку, в которой находились документы и 134 тысячи рублей. Приезжий 36-летний мужчина заметил это и решил присвоить имущество пенсионерки. Он выбросил документы, а деньги потратил.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба МВД

Злоумышленника задержали. Оказалось, что подозреваемый был ранее судим.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемому грозит лишение свободы до пяти лет.

Неделей ранее мужчину задержали в Москве за кражу телефона и очков у студента.