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Вор в столице побрился перед тем, как обокрасть барбершоп

Степан Жирнов
Происшествия
Вор в столице побрился перед тем, как обокрасть барбершоп
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, проезд Стратонавтов Карта всех событий

На северо-западе столицы мужчина забрался ночью в мужскую парикмахерскую и поправил прическу перед кражей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 6 декабря.

По ее словам, инцидент произошел ночью в одном из барбершопов, расположенном на улице Свободы. Злоумышленник разбил окно и проник в помещение, находящееся на первом этаже многоквартирного дома.

Примечательно то, что перед тем, как вынести из кассы парикмахерской деньги, а также напитки из холодильника, мужчина решил «привести себя в порядок». С помощью одной из машинок для стрижки злоумышленник поправил прическу, а затем немного полежал на диване. После совершения преступления вор скрылся через окно.

Видео: Пресс-центр МВД

О вторжении в барбершоп узнали только утром, когда сотрудники пришли и увидели внутри беспорядок, а также взломанную кассу. Работники парикмахерской вызвали полицию.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в торговом центре на улице Стратонавтов, — рассказала Ирина Волк.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Еще одного подозреваемого в воровстве мужчину задержали в Подмосковье. По версии следствия, мужчина проник в частный дом через окно, после чего вынес золотые украшения, которые стоят полмиллиона рублей.

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