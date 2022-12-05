Мужчина залез через окно в частный дом в Подмосковье и вынес золотые украшения на полмиллиона рублей

Загородный дом / Фото: Наталья Боровикова

Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий посёлок Андреевка Карта всех событий

В Подмосковье мужчина залез в частный дом через окно, после чего вынес золотые украшения на полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 5 декабря.

По ее словам, преступление произошло в городском округе Солнечногорск, в одном из частных домов в поселке Андреевка. Неизвестный проник в помещение, отжав оконную раму, после чего вынес из дома деньги и золотые украшения. Сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей. Обнаружившие пропажу хозяева обратились в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний житель Оренбургской области. Во время допроса мужчина признал свою вину, а также сообщил, что украденное он сдал в ломбард, а деньги потратил по собственному усмотрению.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другого вора задержала полиция в подмосковном городе Подольск. Мужчина промышлял тем, что провожал пенсионерок до квартиры, помогая донести им сумки из магазина, после чего выносил из дома наличные.