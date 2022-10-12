Житель столицы залез к соседу в квартиру через балкон и обокрал его

Фото: Пресс-служба УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве

Мужчина на востоке столицы обокрал своего соседа. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО городского ГУ МВД России в среду, 12 октября.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, в Северном Измайлове злоумышленник проник в квартиру жилого дома через балкон.

Мужчина вынес из квартиры два телевизора, кухонные предметы быта и камеру видеонаблюдения. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Вскоре после совершения преступления злоумышленника задержали по месту жительства. Им оказался ранее судимый 45-летний сосед потерпевшего. Похищенные вещи мужчина продал.

Фигурант находится под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к иным преступным эпизодам.

Еще одна кража произошла в Подмосковье. Мужчина похитил почти километр кабеля из колодцев телефонной канализации.