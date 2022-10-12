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Приметы и советы

Житель столицы залез к соседу в квартиру через балкон и обокрал его

Степан Жирнов
Происшествия
Житель столицы залез к соседу в квартиру через балкон и обокрал его
Фото: Пресс-служба УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве

Мужчина на востоке столицы обокрал своего соседа. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО городского ГУ МВД России в среду, 12 октября.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, в Северном Измайлове злоумышленник проник в квартиру жилого дома через балкон.

Мужчина вынес из квартиры два телевизора, кухонные предметы быта и камеру видеонаблюдения. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Вскоре после совершения преступления злоумышленника задержали по месту жительства. Им оказался ранее судимый 45-летний сосед потерпевшего. Похищенные вещи мужчина продал.

Фигурант находится под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к иным преступным эпизодам.

Еще одна кража произошла в Подмосковье. Мужчина похитил почти километр кабеля из колодцев телефонной канализации.

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