Почти километр кабеля украл злоумышленник в Подмосковье

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шоссе энтузиастов Карта всех событий

В подмосковном городском округе Балашиха злоумышленник украл почти километр кабеля. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 11 октября.

По ее словам, провода пропали из колодцев телефонной канализации, расположенных на Шоссе Энтузиастов. В общей сложности пропало 744 метра кабеля на сумму более одного миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 26-летнего уроженца Средней Азии. Фигурант заключен под стражу.

Другая кража произошла на юго-западе столицы. Девушка сбежала из сетевого обувного магазина в кроссовках, за которые она не заплатила.