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Девушка убежала из магазина в краденных кроссовках на юго-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Девушка убежала из магазина в краденных кроссовках на юго-западе столицы
Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве
Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

Девушка попыталась сбежать в краденных кроссовках из магазина на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу во вторник, 11 октября.

По словам пресс-службы, инцидент произошел в одном из сетевых магазинов на Новоясеневском проспекте. 27-летняя уроженка Ленинградской области зашла в магазин и примеряла кроссовки со стеллажа. После чего злоумышленница оставила свою обувь в торговом отделе, а сама попыталась выйти в новых кроссовках, не оплатив их.

Об этом сотрудники магазина сообщили в правоохранительные органы. Сигнал поступил патрулировавшим территорию сотрудникам Росгвардии, которые и задержали попытавшуюся убежать от охраны магазина девушку.

Видео: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Для дальнейших разбирательств злоумышленницу передали сотрудникам полиции.

Другое преступление было пресечено росгвардейцами на западе столицы. Сотрудники ведомства обезвредили мужчину, который угрожал прохожим ножом. Момент задержания попал на видео.

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