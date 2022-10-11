Девушка убежала из магазина в краденных кроссовках на юго-западе столицы

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

Девушка попыталась сбежать в краденных кроссовках из магазина на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу во вторник, 11 октября.

По словам пресс-службы, инцидент произошел в одном из сетевых магазинов на Новоясеневском проспекте. 27-летняя уроженка Ленинградской области зашла в магазин и примеряла кроссовки со стеллажа. После чего злоумышленница оставила свою обувь в торговом отделе, а сама попыталась выйти в новых кроссовках, не оплатив их.

Об этом сотрудники магазина сообщили в правоохранительные органы. Сигнал поступил патрулировавшим территорию сотрудникам Росгвардии, которые и задержали попытавшуюся убежать от охраны магазина девушку.

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Для дальнейших разбирательств злоумышленницу передали сотрудникам полиции.

Другое преступление было пресечено росгвардейцами на западе столицы. Сотрудники ведомства обезвредили мужчину, который угрожал прохожим ножом. Момент задержания попал на видео.