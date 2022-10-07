Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина угрожал прохожим ножом на западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина угрожал прохожим ножом на западе столицы
Фото: Пресс-служба Росгвардии
Россия, Москва, улица Щорса Карта всех событий

Нетрезвый мужчина угрожал ножом прохожим на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Росгвардии в пятницу, 7 октября.

Инцидент произошел на улице Щорса в Солнцевском районе столицы. Пьяный злоумышленник поссорился с двумя прохожими, после чего достал нож и стал угрожать им окружающим, а также попытался поранить своих оппонентов.

В этот момент неподалеку город патрулировали старшие сержанты полиции Андрей Потапов и Максим Кокота, которые обратили внимание на опасного гражданина.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии подбежали к злоумышленнику, повалили его на землю и обезоружили. В результате инцидента никто не пострадал, а 49-летний нарушитель был задержан.

Другой случай нападения гражданина с ножом на прохожих произошел в торговом центре в Новой Москве. Обидевшийся на местную охрану посетитель угрожал холодным оружием окружающим, но его одним ударом остановил мужчина из толпы.

Западный административный округ (ЗАО) нож Росгвардия напал с ножом Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте