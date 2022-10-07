Мужчина угрожал прохожим ножом на западе столицы

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Россия, Москва, улица Щорса Карта всех событий

Нетрезвый мужчина угрожал ножом прохожим на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Росгвардии в пятницу, 7 октября.

Инцидент произошел на улице Щорса в Солнцевском районе столицы. Пьяный злоумышленник поссорился с двумя прохожими, после чего достал нож и стал угрожать им окружающим, а также попытался поранить своих оппонентов.

В этот момент неподалеку город патрулировали старшие сержанты полиции Андрей Потапов и Максим Кокота, которые обратили внимание на опасного гражданина.

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Сотрудники Росгвардии подбежали к злоумышленнику, повалили его на землю и обезоружили. В результате инцидента никто не пострадал, а 49-летний нарушитель был задержан.

Другой случай нападения гражданина с ножом на прохожих произошел в торговом центре в Новой Москве. Обидевшийся на местную охрану посетитель угрожал холодным оружием окружающим, но его одним ударом остановил мужчина из толпы.