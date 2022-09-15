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Сотрудник столичного картинг-клуба украл один из болидов, чтобы его продать

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудник столичного картинг-клуба украл один из болидов, чтобы его продать
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Сотрудник картинг-клуба на востоке столицы украл один из болидов, для того, чтоб его продать. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 15 сентября.

По его словам, работник похитил автомобиль ночью, и момент преступления попал в объектив видеокамеры.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Через несколько дней злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы во время дежурства. Им оказался 32-летний мужчина.

Как стало известно со слов похитителя, он ехал домой на украденной машине, после чего спрятал ее в кустах у подъезда. Сделал он это для того, чтобы потом карт продать. Автомобиль был изъят и возвращен владельцу.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Кража». На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла в подмосковных Химках. Злоумышленница представилась социальным сотрудником и обокрала 97-летнюю пенсионерку, труженицу тыла Великой Отечественной войны.

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