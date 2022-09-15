Мошенница украла у 97-летней пенсионерки 120 тысяч рублей, представившись соцработницей

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Женщина обокрала 97-летнюю труженицу тыла Великой Отечественной войны на 120 тысяч рублей в Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 15 сентября.

По ее словам, злоумышленница пришла в квартиру к пенсионерке под видом социального работника. Женщина рассказала пожилой даме о том, что нужно поменять купюры старого образца на новые. Хозяйка принесла деньги для переписи номеров банкнот и их обмена. В этот момент злоумышленница отвлекла внимание пострадавшей, схватила 120 тысяч рублей и спешно покинула квартиру.

Пенсионерка обратилась в полицию.

Мошенницу отследили по камерам видеонаблюдения и задержали в городе Одинцово. Ею оказалась 50-летняя ранее судимая жительница Владимирской области.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Химкинский районный заключил фигурантку под стражу.

Другое дело о краже расследуют в столице. Сотрудницу интернет-магазина Ozon подозревают в кражах умных часов из коробок.