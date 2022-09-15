Сотрудницу Ozon в Москве заподозрили в краже Apple Watch на 700 тысяч рублей

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Сотрудницу ретейла Ozon в Москве заподозрили в краже примерно 30 часов Apple Watch на сумму 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что во время стажировки 17-летняя работница компании оформляла возврат на посылки, а после этого отправляла на склад пустые коробки, вытащив заранее из них электронные часы. При этом возлюбленный девушки работал в соседнем пункте выдачи заказов и, возможно, является ее сообщником.

В свою очередь в пресс-службе интернет-магазина сообщили, что этим делом уже занимаются соответствующие органы, а весь ущерб возместил агент-франчайзи.

— Наши системы контроля возвратов и антифрода работают выверенно, поэтому различные попытки мошеннических действий мы выявляем оперативно. В данном случае служба безопасности несколько недель назад раскрыла инцидент, но, чтобы установить все детали, мы провели процедуры контрольной закупки, — говорится в сообщении.

При этом ни один покупатель Ozon не пострадал, так как мошенники оформляли заказ на себя с одноразовых аккаунтов, затем они меняли товар в заказе и отправляли другой. Так, товар и деньги оставались у них, передает Lenta.ru.

Недавно четверо мужчин пытались выкрасть со склада крупного интернет-магазина в Подольске товары на сумму 2,4 миллиона рублей.