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Четверо приезжих попытались обокрасть склад в Подольске

Степан Жирнов
Происшествия
Четверо приезжих попытались обокрасть склад в Подольске
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Четверо мужчин пытались выкрасть со склада крупного интернет-магазина в Подольске товары на сумму в 2,4 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 12 августа.

По ее словам, группа злоумышленников оформила оптовый заказ на крупногабаритную мебель в интернет-магазине на индивидуального предпринимателя. После чего под видом рабочих они проникли на склад, где вынули из коробок мебель и заполнили все емкости кассетами от бритвенных станков.

— Злоумышленникам не удалось реализовать преступный умысел до конца, так как они были задержаны полицейскими сразу после переупаковки товара, — добавила Татьяна Петрова.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В четверг, 11 августа, стало известно, что в Москве грабитель под видом кассира-стажера выкрал из нескольких супермаркетов почти 100 тысяч рублей.

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