Мужчина под видом кассира-стажера ограбил три магазина в Москве
Мужчина под видом стажера украл из кассовых аппаратов московских супермаркетов почти 100 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в четверг, 11 августа.
По данным ведомства, злоумышленник обокрал торговые точки на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной, представляясь стажером-кассиром.
Его ставили пробивать покупки, но вместо того чтобы работать, злоумышленник похищал выручку и скрывался.
Одна из краж попала на камеры видеонаблюдения.
Уточняется, что подозреваемый ходил по торговым точкам несколько дней. Все вырученные средства он успел потратить до задержания.
В отношении 28-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Других серийных грабителей магазинов задержали в Электростали 6 июля.