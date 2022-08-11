Мужчина под видом кассира-стажера ограбил три магазина в Москве

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, улица Новаторов Карта всех событий

Мужчина под видом стажера украл из кассовых аппаратов московских супермаркетов почти 100 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в четверг, 11 августа.

По данным ведомства, злоумышленник обокрал торговые точки на улицах Новаторов, Новочеремушкинской и Профсоюзной, представляясь стажером-кассиром.

Его ставили пробивать покупки, но вместо того чтобы работать, злоумышленник похищал выручку и скрывался.

Одна из краж попала на камеры видеонаблюдения.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Уточняется, что подозреваемый ходил по торговым точкам несколько дней. Все вырученные средства он успел потратить до задержания.

В отношении 28-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Других серийных грабителей магазинов задержали в Электростали 6 июля.