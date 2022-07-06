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Серийные грабители магазинов задержаны в Подмосковье

Елена Самойлова
Происшествия
Серийные грабители магазинов задержаны в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Электросталь Карта всех событий

В Электростали задержаны подозреваемые в совершении серии краж из сетевых магазинов. Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленники вскрывали двери и проникали в служебные помещения торговых точек на территории Раменского городского округа. Используя лом и болгарку, они взламывали сейфы и похищали оттуда деньги. Таким образом мужчины украли более 1,5 миллионов рублей из двух магазинов.

Злоумышленники попали на кадры с камеры видеонаблюдения. Просмотрев запись, полицейские установили их личности и при поддержке Росгвардии задержали мужчин в городе Электросталь.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Взломщиками оказались четверо мужчин в возрасте от 33 до 45 лет, один из них ранее был судим. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

— Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к 14 аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории Московской области, — добавила Петрова.

Раменский городской суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне, 5 июля, в Подмосковье был задержан серийный похититель автомобилей.

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