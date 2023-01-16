Смертельный спор за дачу: что известно о жестоком убийстве женщины на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, улица Советской Армии Карта всех событий

Утром 13 января в жилом доме на улице Советской Армии злоумышленник в перчатках и балаклаве напал с ножом на местную жительницу. Мужчина более десяти раз ударил жертву ножом, после чего спрятал тело в квартире, замыл следы крови и скрылся. О том, кто убил москвичку и что стало причиной жестокой расправы, — в материале «Вечерней Москвы».

15 ножевых ранений

Тело погибшей обнаружили около 11 утра в пятницу, 13 января, в квартире на улице Советской Армии.

При осмотре места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили замытые следы крови на лестничной клетке. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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В результате оперативно-разыскных мероприятий при координации Останкинской районной прокуратуры подозреваемого задержали поздним вечером того же дня в подмосковной Балашихе. Им оказался племянник убитой. Его доставили на допрос в территориальное подразделение столичного Следственного комитета.

Дачный участок

На допросе мужчина полностью признал свою вину. Он рассказал, что решил расправиться с родственницей после того, как между ними обострился спор за земельный участок в Подмосковье.

По данным следствия, дача в равных долях принадлежала погибшей и сыну ее сестры, который и совершил преступление. Между родственниками незадолго до убийства возник спор о порядке пользования участком, из-за чего в декабре 2022 года женщина подала в суд исковое заявление об установлении сервитута — права пользования чужой собственностью.

Обозлившись, подозреваемый начал продумывать убийство. В четверг, 12 января, оставив телефон дома, мужчина купил за наличные одежду для преступления, в том числе перчатки и балаклаву, и отправился к жилому дому, расположенному на улице Советской Армии. По дороге он также приобрел нож. Добравшись до места, мужчина поднялся на последний этаж и начал поджидать свою жертву.

Однако на преступление мужчина решился только к утру пятницы, 13 января. Злоумышленник позвонил в дверь, закрыв при этом «глазок» рукой. Когда родственница открыла дверь, он схватил ее за горло и начал бить ножом.

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Мужчина нанес жертве 15 ножевых ранений: 11 ранений в области туловища и не менее четырех резаных ран кистей обеих рук.

Когда женщина перестала подавать признаки жизни, он затащил тело в квартиру и, замыв следы крови, скрылся. По дороге злоумышленник избавился от одежды. Но, несмотря на тщательное планирование, его план провалился.

Злоумышленнику уже предъявили обвинение. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

— За умышленное причинение смерти другому человеку законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет, — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.