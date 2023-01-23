Пушистые, но коварные: каких опасных животных можно встретить в Московском регионе

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В субботу, 21 января, в Омской области одомашненный верблюд напал на охранника охотничьей базы. Мужчина должен был перевести животное в другой вольер, однако оно неожиданно напало. В результате сотрудник организации был госпитализирован и позже скончался в медицинском учреждении от полученных травм. О том, какие еще животные могут быть неожиданно опасными для человека, — в материале «Вечерней Москвы».

Опасный домашний скот

Не только экзотические одомашненные животные могут представлять опасность для человека. Например, летом 2022 года в поселке Тельма Иркутской области мужчина погиб после нападения стада свиней.

Трагедия произошла 23 июля. Мужчина выпустил животных на выпас, после чего оставил их без присмотра. Свиньи забрались на территорию частного участка. Владелец земли попытался прогнать животных. Одной из свиней это не понравилось, и она накинулась на хозяина участка, укусив мужчину за ногу.

В результате местный житель скончался от потери крови. В связи с этим в отношении хозяина стада было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Красивые птицы

Однако большую опасность для человека, конечно, представляют дикие животные и птицы. Причем даже красивые и неагрессивные с виду.

Так, неожиданно опасными могут быть лебеди, частые гости городских водоемов. В обычной обстановке птицы не нападают на людей. Но если лебедь почувствует угрозу или решит защитить свою территорию, то он не побоится напасть на человека. Так как схватка будет, скорее всего, проходить на воде, неопытных пловцов лебедь вполне может утопить.

Так, в Сети появилось видео, на котором запечатлено нападение красивой птицы на любителя зимнего купания. «Морж» несколько раз окунулся в городской водоем, что очень не понравилось лебедю. Птица напала на человека. К счастью, мужчине удалось отбиться от лебедя и выбраться из воды.

Переносчики болезней

Опасность других животных, пусть и небольших с виду, может быть связана с переносимыми ими болезнями.

Так, например, переносчиками бешенства могут оказаться лисы. Как хорошо известно жителям столичного региона, животные с затуманенными глазами и усиленным слюновыделением могут быть крайне опасны.

Однако, как сообщили в Мосприроде, опасные болезни могут переносить и бобры. В отличие от лис они не являются охотниками, и у них нет поводов приближаться к людским поселениям. Также бобры не агрессивны и при встрече с человеком, скорее всего, спрячутся. Но в случае навязчивого внимания зверек вполне может укусить.

Помимо того что нападение бобра будет достаточно болезненным, оно может привести к серьезным последствиям.

Крупные любовники

Самым крупным и оттого самым опасным животным, которого можно встретить на территории столицы, является лось. В обычное время эти крупные обитатели московских лесов достаточно спокойны и осторожны, но ближе к осени ситуация кардинально меняется.

Примерно в сентябре у лосей начинается гон. В этот момент самцы активно ищут самок, в связи с чем их поведение становится непредсказуемым. Специалисты отмечают, что сохатые в это время года способны принять за соперника любой движущийся объект и напасть.

Для того чтобы не пострадать от крупного лесного обитателя в период размножения, следует держаться от него подальше. Подходить ближе чем на 50 метров к животному в это время года попросту опасно. Автомобилистам советуют при встрече с лосями на дороге останавливаться и выключать фары.

При этом если животное опустило голову и прижало уши, то это следует воспринимать как предупреждение перед атакой. В таком случае животное нужно оставить в покое.

Гон у лосей заканчивается в октябре, и тогда животные снова становятся спокойными и пугливыми: при встрече с ним будет достаточно посигналить или крикнуть, чтобы напугать.