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Специалисты перечислили правила поведения при встрече с бобром
Бобер в парке Покровское-Стрешнево / Фото: «Вечерняя Москва»

Специалисты перечислили правила поведения при встрече с бобром

Анастасия Колоскова

Общество

В Мосприроде рассказали, как вести себя при встрече с бобром, отметив, что речные строители могут представлять опасность для человека.

Специалисты сообщили, что бобры достаточно миролюбивые существа, однако приближение человека может их напугать. Тогда животное начнет интенсивно быть хвостом и попытается скрыться.

— При встрече с бобром не паникуйте, не подходите к нему, не пытайтесь погладить, не фотографируйте со вспышкой, не кормите. Замрите, дождитесь, когда бобр уплывет, и медленно уйдите, — сообщается в памятке на сайте ведомства.

Специалисты заверили, что животное не нуждается в подкормке и человеческая еда может ему навредить.

В холодное время года бобры мало двигаются и покидают свои жилища лишь за очередной порцией корма, который заранее запасли в своих закромах.

Отмечается, что бобры являются самыми крупными грызунами в России и занесены в Красную книгу Москвы. Животные являются переносчиками опасных болезней, поэтому их укусы могут быть опасны.

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