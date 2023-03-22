35 часов без воды и еды: могут ли пассажиры «Победы» требовать компенсацию за задержанные рейсы в Сочи

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Из-за тумана, который опустился на курортный город Сочи, многие рейсы в местном аэропорту были задержаны. И если большинство авиакомпаний хотя бы озаботились раздачей воды ожидающим рейса пассажирам, то «Победа» оставила своих клиентов один на один с проблемой. Подробнее о том, как прошли минувшие выходные для людей, застрявших в аэропорту, что по закону должна предоставлять транспортная компания и можно ли требовать компенсацию в суде — в материале «Вечерней Москвы».

Их самолетов и рядом не было

Утром 19 марта стало известно, что в Сочи из-за тумана отменены около 100 авиарейсов. В аэропорту скопились пассажиры.

При этом и улететь из Сочи было нельзя: на «якоре» остались рейсы в Нижний Новгород и Уфу, Санкт-Петербург, Москву, Ульяновск, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Саранск, Омск, Новосибирск и Барнаул. Пострадали и международные рейсы: не отправились в путь самолеты до Дубая и Белграда.

Вместе с остальными пассажирами в городе Сочи застрял и Антон Данилин, который собирался вылететь в Москву на самолете авиакомпании «Победа» в 9 утра 18 марта. Однако покинуть «курортную столицу России» он смог только вечером следующего дня.

В первый раз о том, что рейс задержится, пассажиров предупредили заранее.

— Они заранее разослали уведомление о переносе рейса, поэтому я не торопился и поехал туда только вечером, и тут начался цирк. Аэропорт явно был закрыт, рейсов точно нет, а на табло стоит дата отправления. Вот пассажиры и собрались, — вспоминает Данилин начало истории.

О том, что тем вечером рейс 6944 до Москвы так и не отправится, никто и не сообщил. Ни на стойке регистрации, ни представители компании не могли сказать ничего конкретного.

— Только говорили: «Рейс переносится, ждите». Я не могу сказать наверняка, может, кого-то и разместили, но, судя по разговорам других пассажиров, ночлег предоставили не всем, — рассказал Антон Данилин.

При этом собеседник «ВМ» отчетливо слышал, что на всем протяжении ожидания представители других авиакомпаний регулярно объявляли о раздаче воды на стойках регистрации, а «Победа» не сделала ничего.

— Мы нашли представительство компании, у них там есть коридор в углу, и там собралась куча народа. Пассажиры ругались, кричали. А сотрудница компании не могла ничего сказать, так как у нее самой не было информации. Говорила подождать объявления, ни о каком размещении и питании она не знала, — посетовал Данилин.

С приближением ночи герой не стал дожидаться очередного переноса вылета и отправился спать в отель за свой счет.

Согласно обновленному расписанию, вылет перенесли на 10:30, и Данилин вновь прибыл в аэропорт. В этот момент авиакомпания начала вести себя совсем странно: пассажирам попросту перестали присылать обновленную информацию.

Фото: Соцсети

— То есть на сайте аэропорта, на онлайн-табло, высвечивалось какое-то время, оно проходило, и еще спустя час приходило смс-сообщение о том, что вылет перенесли на полтора часа. И так повторялось раз шесть за день, — рассказал собеседник «ВМ».

При этом Данилин отметил, что телефон компании не отвечал, а ожидание на линии у «Победы» платное — 60 рублей в минуту.

— На радаре полетов можно было посмотреть, что самолетов «Победы» нет даже поблизости города. То есть они знали, что мы в ближайшее время не полетим, но все равно ничего не сообщили, и сотни людей просто так прождали 35 часов в аэропорту, — сетует Данилин.

Примечательно, что в какой-то момент собеседник «ВМ» даже написал обращение в авиакомпанию с просьбой сдать билет. Однако на него ответили только через несколько часов после возвращения москвича в столицу.

— Они написали, что видят, что я уже прилетел, а потому деньги возвращать не станут, — с иронией отметил Данилин.

«ВМ» обратился с просьбой о комментарии в пресс-службу «Победы», но на момент публикации компания так и не ответила.

Закон на стороне пассажиров

Согласно 99-й статье «Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 года № 82, при столь длительных задержках авиакомпании обязаны бесплатно предоставить пассажирам достойные условия ожидания.

В случае если рейс задерживается более чем на два часа — воду, более чем на шесть часов — еду, а если рейс перенесен более чем на восемь часов — размещение в гостинице. При этом фирма должна обеспечить своевременную транспортировку клиента от гостиницы и обратно.

Помимо этого, по словам адвоката Алексея Цыганова, пассажир при столь длительных задержках имеет право сдать билет, даже если они были «невозвратными», а также потребовать возмещения убытков.

Если какое-то из вышеперечисленных прав клиента было нарушено, пассажиру следует написать претензию в адрес авиакомпании и предъявить ее перевозчику в пункте отправления или назначения. К документу следует приложить бумаги, доказывающие понесенные убытки. В случае внутренних перевозок срок подачи жалобы ограничен шестью месяцами.

— Если руководство компании не откликнется на обращение, то гражданин может обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, — пояснил адвокат.

Также Цыганов посоветовал пострадавшим обращаться в суд, Федеральное агентство воздушного пространства и Общество защиты прав потребителей.