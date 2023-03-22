«Королева марафонов»: что известно о блогере Блиновской

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

В среду, 22 марта, появилась информация, что полиция проводит проверку по обращениям покупателей марафонов блогера Елены Блиновской. Также заявители обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не уклоняется ли блогер от уплаты налогов, как ее коллеги по цеху. Что известно о Блиновской, чем она зарабатывает, а также в какие скандалы уже попадала — в материале «Вечерней Москвы».

Дочь водителя и бухгалтера

Елена Блиновская, в девичестве Останина, родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области в семье водителя и бухгалтера. Через некоторое время она вместе с семьей перебралась в Ярославль, где ее отец открыл ветеринарную клинику.

Окончила Ярославский государственный университет имени Демидова, вышла замуж и родила детей. В 2016 году выиграла конкурс «Миссис Россия International». К этому моменту Блиновская уже была телеведущей, соучредителем ветеринарной клиники и собственной торговой марки.

В 2018 году она с семьей перебралась в Москву. Здесь, по информации Fishki.net, Блиновская работала бухгалтером, а в 2020 году прошла программу переподготовки «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса» в МГУ.

Заработок

Свою идею с «Марафоном желаний» Блиновская продвигает с 2015 года. Это ее первый и самый популярный тренинг, в котором она обещает научить правильно загадывать желания. «Занятия» проводят в чате, куда «гуру» присылает голосовые сообщения с наставлениями.

Первую неделю марафона можно попробовать бесплатно, а вот за продление придется уже платить. Ценник зависит от степени участия преподавательницы в процессе. На момент 2021 года участие с минимальным вовлечением персонала стоило четыре тысячи, а за проверку заданий от самой Блиновской могли попросить и до трехсот тысяч.

Таких марафонов с каждым годом становилось все больше: «Стань и получишь» — за шесть тысяч рублей, «Финансовый марафон» — за пять тысяч, «Предназначение» — за семь тысяч и «Про отношения» — за десять. Популярность блогера росла, к ней ежемесячно записывались десятки тысяч человек, сообщил MAXIM.

По неподтвержденным данным, годовой оборот марафонов составлял около двух миллиардов рублей. При этом Кирилл Диденок, блогер и основатель агентства Didenok Team, оценил общую выручку бизнеса Блиновской за 2020 год в 330 миллионов рублей с чистой прибылью в 200, писал Forbes.

Помимо основного источника дохода, женщина ищет удачи и на стороне: в 2020 году она спродюссировала фильм «Марафон желаний» про ее тренинги. С сентября 2022-го блогер является ведущей на одном из телеканалов, а в 2023 году опубликовала книгу с мотивирующими историями, сообщил «Инфореактор». Также звезда торгует разнообразными товарами, даже настольными играми по мотивам своих марафонов.

Скандалы

Как и любая медийная и успешная личность, Блиновская часто становится участницей скандалов. Чаще всего женщине вспоминают роскошную вечеринку, которую она устроила в отеле «Алтай Resort» в поселке Урлу-Аспак. Заведение было арендовано целиком, притом что самый дешевый номер в гостинице стоит тридцать тысяч рублей. На мероприятии выступили Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Ксения Собчак, группа «Звери» и другие знаменитости.

Как сообщил портал «Секрет Фирмы», смета на мероприятие составила 118,9 миллиона рублей.

Теперь же появилась информация, что вслед за Сашей Митрошиной и Валерией Чекалиной Блиновской заинтересовалась полиция. Сама блогер, однако, эту информацию отрицает. Сейчас она отправилась на отдых в Японию, сообщил Telegram-канал Shot.