Полиция проводит проверку в отношении блогера Блиновской

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом стало известно в среду, 22 марта.

По предварительным данным, в полицию обратились несколько клиентов, купивших у нее место в проводимых марафонах. Ради этого пострадавшие отдавали крупные суммы денег, влезали в долги и брали кредиты. По мнению потерпевших, их просто обманули.

Как сообщил Telegram-канал Shot, недавно блогер начала новый марафон, посвященный «Новому измерению». Билет участника стоит от 10 тысяч рублей до миллиона. Ранее Блиновская уже проводила такие тренинги по темам романтических отношений, желаний, а также финансового сознания.

Также активные граждане попросили полицию проверить Блиновскую на предмет уклонения от уплаты налогов. Ранее подобные нарушения были замечены со стороны блогеров Саши Митрошиной и Валерии Чекалиной.