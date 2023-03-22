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Полиция проводит проверку в отношении блогера Блиновской

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция проводит проверку в отношении блогера Блиновской
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом стало известно в среду, 22 марта.

По предварительным данным, в полицию обратились несколько клиентов, купивших у нее место в проводимых марафонах. Ради этого пострадавшие отдавали крупные суммы денег, влезали в долги и брали кредиты. По мнению потерпевших, их просто обманули.

Как сообщил Telegram-канал Shot, недавно блогер начала новый марафон, посвященный «Новому измерению». Билет участника стоит от 10 тысяч рублей до миллиона. Ранее Блиновская уже проводила такие тренинги по темам романтических отношений, желаний, а также финансового сознания.

Также активные граждане попросили полицию проверить Блиновскую на предмет уклонения от уплаты налогов. Ранее подобные нарушения были замечены со стороны блогеров Саши Митрошиной и Валерии Чекалиной.

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