Кто такая и на чем заработала миллионы блогер Саша Митрошина

Фото: vk/alexandramitroshina_vk

Во вторник, 21 марта, в отношении блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». Интернет-деятель не заплатила в государственный бюджет 120 миллионов рублей. В тот же день СК провел обыски по месту регистрации девушки и «иных лиц, возможно, причастных» к преступлению. Кто такая Саша Митрошина и на чем она зарабатывает — в материале «Вечерней Москвы».

Как быть успешным

Александра Митрошина родилась в 1994 голу в Карелии, в Петрозаводске. В 2015-м окончила факультет журналистики МГУ, после чего поступила на специальность «медиапроизводство в креативных индустриях» в Высшую школу экономики.

После окончания обучения девушка успела поработать на радиостанции «Москва. FM» и в Mail.ru.

Знаменитой девушка стала в первую очередь благодаря своим социальным сетям, которые 28-летняя блогерша начала вести еще в 2011 году. Сперва писала про гаджеты и путешествия, потом перешла на фитнес и здоровый образ жизни. Однако по-настоящему популярной она стала только в 2019 году.

Тогда Митрошина организовала флешмоб #ЯнеХотелаУмирать, посвященный необходимости ввести строгое наказание за домашнее насилие. Пользователи социальных сетей активно подхватили резонансную тему.

На данный момент количество ее подписчиков превысило 4,2 миллиона. Также девушка ведет два Telegram-канала, суммарная аудитория которых приближается к полумиллиону человек.

По информации издания «Коммерсантъ», в 2020 году в рейтинге исследовательского холдинга «Ромир» по доверию аудитории к интернет-деятелям Митрошина занимала шестое место, а в 2022 году попала в шорт-лист премии «30 из 30» издания Forbes в категории «Новые медиа».

Будучи успешным блогером, девушка не забывает на этом зарабатывать: согласно прайс-листу, пост в запрещенной на территории России социальной сети стоит 4,6 миллиона рублей, сообщение в Telegram — 330 тысяч рублей, а реклама в голосовом подкасте — пять миллионов за две минуты.

При этом социальные сети не основной источник дохода. Девушка организовала платные курсы по-успешному блогингу. Билет на курс или на бизнес-форум с участием «звезды», по данным РЕН ТВ, стоил от 40 тысяч до полумиллиона рублей. Большая часть денег в бюджет знаменитости приходит именно с этого направления.

Также Митрошина пробовала себя в других направлениях: в августе 2019 года вышла ее книга, посвященная продвижению личных блогов, а в 2020 году — мини-сериал на аналогичную тематику.

Уклонение от уплаты налогов

Первые проблемы с налогами у девушки появились еще в 2022 году: ей указали на невыплату более 200 миллионов рублей. Тогда блогер решила подчиниться и выплатить нужную сумму, заявив, что будет придерживаться законодательства, каким бы оно ни было.

Несмотря на эти слова, в марте 2023 года Митрошиной вновь заинтересовались правоохранители. По версии СК, в период с октября 2020 года по май 2022 года она пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доход превышал максимальный лимит. Избыток денег она распределяла между фиктивными индивидуальными предпринимателями. Таким образом блогер «сэкономила» 120 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в квартире Митрошиной провели обыски.

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При этом при проведении следственных действий хозяйки дома не было: по предварительным данным, сейчас девушка находится в Дубае.

Это только начало

По той же схеме действовали и коллеги Митрошиной по «блогерскому цеху» — чета Чекалиных. Валерию вместе с мужем Артемом также обвинили в уклонении от уплаты налогов, только уже на сумму 300 миллионов рублей. Во время обысков в их таунхаусе правоохранители обнаружили множество дорогих украшений, восемь слитков золота, несколько элитных автомобилей и 10 паспортов.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что, помимо уклонения от уплаты налогов, пара занималась еще и отмыванием денег, заработанных преступным образом. По данному факту было возбуждено второе уголовное дело.

В результате суд отправил чету под домашний арест и запретил им пользоваться почтой, телефоном и интернетом. Однако подозреваемые не собираются из-за этого перестать вести социальные сети: они наняли нового сотрудника, который будет выкладывать новые видео за них.

Адвокат Сергей Жорин поделился с «ВМ» мнением, что эти два громких дела — только начало. По его словам, в ближайшее время правоохранительные органы вплотную займутся этим «серым» сегментом экономики, который на данный момент приносит намного меньше налоговых отчислений в бюджет страны, чем мог бы.

— Ранее правоохранительные органы их не трогали, чтобы избежать скандалов и напряженности. Ведь блогеры обладают большой аудиторией, и это могло бы вызвать широкий резонанс. Однако теперь, видимо, приоритеты изменились, — объяснил Жорин.

Адвокат отметил, что интерес к блогерам у правоохранителей сохранится до тех пор, пока этот сегмент рынка не начнет исправно платить налоги.