Путешествуем ВМесте
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Второе уголовное дело возбудили в отношении блогера Валерии Чекалиной
В отношении блогера-миллионника Валерии Чекалиной и ее мужа возбудили второе уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере. Семейная пара «отмыла» 130 миллионов рублей в апреле 2021 года.
По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины добыли сумму преступным путем. Чтобы замаскировать связь денег и способа их получения, блогеры приобрели валюту США.
Следственный комитет России продолжает работу. Фигурантов нового уголовного дела проверяют на причастность к другим денежным преступлениям. Вопрос об избрании блогерам меры пресечения решается, передает Telegram-канал «Следком».
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя брать чужую посуду 19 марта Народный календарь. Почему нельзя рассказывать сны, приснившиеся в ночь на 18 марта Народный календарь. Грачи, львы и кикиморы — как провести 17 марта Народный календарь. Почему нельзя есть мясо 16 марта Народный календарь. Почему нельзя выходить из дома 15 марта
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