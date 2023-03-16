Второе уголовное дело возбудили в отношении блогера Валерии Чекалиной

Фото: Telegram-канал Валерии Чекалиной

В отношении блогера-миллионника Валерии Чекалиной и ее мужа возбудили второе уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере. Семейная пара «отмыла» 130 миллионов рублей в апреле 2021 года.

По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины добыли сумму преступным путем. Чтобы замаскировать связь денег и способа их получения, блогеры приобрели валюту США.

Следственный комитет России продолжает работу. Фигурантов нового уголовного дела проверяют на причастность к другим денежным преступлениям. Вопрос об избрании блогерам меры пресечения решается, передает Telegram-канал «Следком».