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Блогеры Чекалины продолжат вести свои социальные сети, несмотря на запрет

Степан Жирнов
Происшествия
Блогеры Чекалины продолжат вести свои социальные сети, несмотря на запрет
Фото: Telegram-канал Валерии Чекалиной

Блогеры Артем и Валерия Чекалины планируют вести страницы в социальных сетях, несмотря на запрет. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

Как сообщил Telegram-канал Shot, пара собирается обойти запрет на использование интернета, наняв сотрудника, который будет загружать за них видео. Согласно избранной мере пресечения, блогерам не запрещено снимать ролики, которые будет публиковать другой человек.

Официальных комментариев о том, легально ли это, пока не дали ни прокуратура, ни ФССП.

Ранее стало известно, что суд запретил семье блогера Лерчек пользоваться интернетом, мобильным телефоном и почтой, а также покидать жилище. В отношении пары возбуждены уголовные дела из-за легализации 130 миллионов рублей, заработанных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, за два года блогеры недоплатили государству более 300 миллионов рублей. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».

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