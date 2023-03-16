Суд избрал мужу блогера Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий

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Суд избрал меру пресечения мужу блогера Лерчек Артему Чекалину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 марта.

Отмечается, что обвиняемому запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом. Кроме того, Чекалину нельзя общаться с другими обвиняемыми и свидетелями по делу, а также получать и отправлять почтово-телеграфные отправления.

Ранее аналогичную меру пресечения избрали Валерии Чекалиной, более известной как блогер Лерчек. Ей назначили такие же ограничения.

Днем в четверг, 16 марта, стало известно, что на семью блогера Лерчек завели новое уголовное дело. По данным следствия, в апреле 2021 года пара «отмыла» 130 миллионов рублей, добытых преступным путем. Для маскировки способа их получения блогер с мужем перевели сумму в иностранную валюту.

Ранее Чекалину обвиняли в том, что она уклонялась от уплаты налогов. Имея солидные доходы, она платила налоги по упрощенной схеме. Таким образом за два года она недоплатила государству более 300 миллионов рублей. Подробнее об этом деле — в материале «ВМ».