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Суд избрал меру пресечения блогеру Лерчек

Степан Жирнов
Происшествия
Суд избрал меру пресечения блогеру Лерчек
Фото: Telegram-канал Валерии Чекалиной

Суд избрал меру пресечения Валерии Чекалиной, более известной как блогер Лерчек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 марта.

По ее словам, Чекалиной запретили определенные действия, в том числе использование интернета и мобильного телефона. Ее обвиняют по статье «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере». Подозреваемая вину не признает.

Видео: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Днем в четверг, 16 марта, стало известно, что на семью блогера Лерчек завели новое уголовное дело. По данным следствия, в апреле 2021 года пара «отмыла» 130 миллионов рублей, добытых преступным путем. Для маскировки способа их получения блогер с мужем перевели сумму в иностранную валюту.

Ранее Чекалину обвиняли в том, что она уклонялась от уплаты налогов. Имея солидные доходы, она платила налоги по упрощенной схеме. Таким образом за два года она недоплатила государству более 300 миллионов рублей. Подробнее об этом деле — в материале «ВМ».

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