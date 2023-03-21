Адвокат Сергей Жорин объяснил, почему в России взялись за доходы блогеров

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В скором времени в стране резко увеличится количество громких уголовных дел в отношении блогеров. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился адвокат Сергей Жорин во вторник, 21 марта.

По его словам, блогеры сформировали достаточно крупный «серый» сегмент экономики, с которого можно было бы собирать много налогов, но на данный момент этого не происходит.

— Ранее правоохранительные органы их не трогали, чтобы избежать скандалов и напряженности. Ведь блогеры обладают большой аудиторией, и это могло бы вызвать широкий резонанс. Однако теперь, видимо, приоритеты изменились, — объяснил Жорин.

По мнению адвоката, в связи с этим интерес правоохранительных органов к блогерам будет возрастать на протяжении некоторого времени. По крайней мере до того момента, пока участники этого рынка не начнут исправно платить налоги.

Ранее стало известно, что уголовное дело за уклонение от уплаты налогов возбудили в отношении блогера Александры Митрошиной. По версии следствия, женщина не заплатила в бюджет страны 120 миллионов рублей. До этого вопросы у правоохранителей появились к семье блогера Валерии Чекалиной: сперва ее заподозрили в неуплате 300 миллионов рублей налогов, а потом — в отмывании денег, заработанных преступным путем.

До этого налоговики заинтересовались блогером Лерчек и ее мужем. В отношении пары были возбуждены уголовные дела из-за легализации 130 миллионов рублей, заработанных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, за два года блогеры недоплатили государству более 300 миллионов рублей. Позже суд запретил семье блогера Лерчек пользоваться интернетом, мобильным телефоном и почтой, а также покидать жилище. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».