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Появилось видео обысков квартиры блогера Митрошиной

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео обысков квартиры блогера Митрошиной
Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски по месту регистрации блогера Александры Митрошиной. Пресс-служба ведомства опубликовала видеозапись с места проведения следственных действий во вторник, 21 марта.

В пресс-службе также отметили, что обыски проходят и по местам регистрации возможных соучастников преступления.

Видео: Пресс-служба СК РФ

Ранее стало известно, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, Митрошина незаконно распределяла доходы между подставными лицами и уклонялась от налогов. Таким образом женщина не заплатила 120 миллионов рублей.

Неделей ранее налоговики заинтересовались блогером Лерчек и ее мужем. В отношении пары возбуждены уголовные дела из-за легализации 130 миллионов рублей, заработанных преступным путем, а также об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, за два года блогеры недоплатили государству более 300 миллионов рублей. Позже суд запретил семье блогера Лерчек пользоваться интернетом, мобильным телефоном и почтой, а также покидать жилище. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».

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