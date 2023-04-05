«Главное оружие — это ручка»: генерал-майор Городков рассказал о работе следователя МВД

Заместитель начальника столичного ГУ МВД России, начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Виктор Городков / Фото: пресс-служба МВД по Москве

6 апреля свой праздник отметят люди непростой профессии — следователи органов внутренних дел России. В 2023 году следственному управлению исполнится 60 лет. В канун торжества о своем опыте работы, специфике профессии и трудностях в начале пути «Вечерней Москве» рассказал заместитель начальника столичного ГУ МВД России, начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Виктор Городков.

Сложная и интересная профессия

Для обывателя разнообразные должности в рядах органов внутренних дел могут звучать непонятно. Немногие москвичи догадываются, в чем именно заключается работа следователя. А ведь, по словам Городкова, следователь — это одна из самых интересных и сложных профессий.

— Следователь — это человек, который занимается систематизацией доказательств, руководит процессом доказывания. Ведь мало узнать, кто совершил преступление, нужно доказать вину человека, документально оформить все касающиеся дела факты. Крылатая фраза из кино говорит, что главное оружие следователя — это ручка. На мой взгляд, это утверждение верно. Хотя я бы добавил еще острый ум и много, много терпения, — пояснил генерал-майор.

Наделенный широкими полномочиями, следователь прикладывает максимальные усилия, чтобы обеспечить две основных задачи: исполнение уголовного законодательства и реализацию принципа неотвратимости наказания.

При этом, несмотря на романтизацию образа сыщиков в кино и литературе, Городков считает, что в жизни все намного интереснее.

— Я всю свою службу провел в следственных подразделениях и считаю, что реальная работа сложнее, но и интереснее любого художественного произведения, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Эра технологий

К работе следователем нынешний заместитель начальника столичного ГУ МВД России по Москве приступил сразу после окончания ведомственного юридического института. Сначала проходил службу в Подмосковье, а с 2014 года был переведен в столицу.

За столь долгий срок в работе следователя изменилось многое, но главным остается внедрения множества современных технологий, которые открывают для сотрудников полиции новые возможности.

— В качестве примера можно привести систему информационного обеспечения следователей, благодаря которой сотрудники оперативно могут получать все необходимые для работы сведения. Кроме того, широко используется система объединенных коммуникаций и видеоконференцсвязи, которая позволяет существенно экономить служебное время, — поделился нюансами новых условий работы Городков.

Также наладился электронный документооборот, благодаря которому оформлять запросы операторам сотовой связи и банкам стало проще, и ответы от них приходят быстрее.

Но новые условия готовят современным следователям и новые вызовы. Из-за того, что все больше преступлений совершается с использованием компьютерных технологий, сотрудникам СУ приходится постоянно совершенствовать свои знания в области права и IT-технологий.

— Современный следователь — интеллектуальная личность со способностью реализации своих знаний в ходе выполнения поставленных задач, — отметил Городков.

Семь тысяч интернет-преступлений

Примечательно, что борьба с преступниками, которые используют в криминальных целях информационно-телекоммуникационные технологии, является одним из приоритетных направлений работы Следственного управления. И сотрудники ведомства успешно справляются с поставленными задачами: за прошедший год более семи тысяч преступлений в интернете были доведены до суда, и виновные были привлечены к ответственности.

Помимо этих преступлений, особое внимание уделяется разнообразному мошенничеству. Чаще всего жертвами аферистов становятся доверчивые пенсионеры. К таким злоумышленникам можно отнести и организаторов «финансовых пирамид». Деятельность одной такой фирмы, ущерб от действий которой превысил 50 миллионов рублей, сотрудники полиции пресекли не так давно.

— Злоумышленники оборудовали колл-центр, а также провели широкомасштабную рекламную кампанию в сети Интернет. В престижных районах столицы были открыты офисы потребительского кооператива, где соучастники встречали клиентов и предлагали вложить сбережения в различные высокодоходные проекты, обещая до 18 процентов прибыли, — рассказал Городков.

На самом деле все деньги, которые доверчивые клиенты отдавали аферистам, шли преступникам в карман. Их деятельность раскрыли, а «инвестиционных консультантов» задержали.

Также генерал-майор отметил, что особое внимание следователи уделяют преступлениям в кредитно-финансовой сфере и обороту наркотиков.

Служба круглый год

Повышенный приоритет к определенным видам преступлений совершенно не означает, что остальные не раскрываются. Только с начала этого года сотрудники столичной полиции направили в суд более трех с половиной тысяч уголовных дел, по которым расследованы более 7,5 тысячи преступлений, и к ответственности привлекли 4,5 тысячи обвиняемых.

Не забывают следователи и про преступления прошлых лет. По результатам 2022 года, благодаря новым технологиям и методикам работы сотрудники МВД раскрыли более 1100 подобных уголовных дел, реализовав тем самым принцип неотвратимости наказания.

И в свой профессиональный праздник, по словам Виктора Городкова, стражи правопорядка не оставят свой пост.