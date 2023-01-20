Банда «инвестиционных консультантов» в Москве обманула клиентов на 17 миллионов рублей

Фото: Пресс-центр МВД России

На западе Москвы полицейские задержали банду аферистов, которые представлялись успешными инвестиционными консультантами. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в пятницу, 20 января.

По ее словам, злоумышленники находили жертв в Сети среди тех, кто искал подработку в интернете. Аферисты предлагали соискателям пройти курсы успешного инвестора в одном из офисов в столице. Мошенники обещали, что после прохождения обучения жертвы обязательно найдут высокооплачиваемую работу на финансовом рынке. Стоимость занятий оценивалась от 50 до 300 тысяч рублей.

Для согласившихся в офисах проводился «спектакль», во время которого в помещении раздавались громкие звуки, якобы обозначавшие крупную сделку с большой выгодой одного из участников проекта. Это событие встречалось всеобщим ликованием.

Жертвы лжеброкеров не подозревали, что все сделки проходили в биржевом симуляторе, а все вложенные средства шли напрямую на счета аферистов. Таким образом мошенники заработали более 17 миллионов рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали пятерых подозреваемых, в том числе организатора банды.

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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Предполагаемого лидера группировки заключили под стражу, еще троих фигурантов отправили под домашний арест, еще одну сообщницу оставили под подпиской о невыезде.

Другая инвестиция также обернулась потерей крупной суммы денег. Мужчина одолжил у знакомой 17 миллионов рублей на покупку криптофермы, после чего перестал выходить на связь.