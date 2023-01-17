Москвич украл у подруги 17 миллионов рублей на покупку майнинг-оборудования

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Москва, Новопесчаная улица Карта всех событий

Москвич обокрал свою подругу на 17 миллионов рублей, чтобы погасить долги. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 17 января.

По его словам, деньги обманутая гражданка передала своему другу в одном из столичных ресторанов. В дополнение к устной договоренности мужчина подписал две долговые расписки, пообещав вернуть сумму к определенной дате. По словам друга, деньги он взял на покупку криптофермы.

Однако после получения денег знакомый перестал выходить на связь, так и не вернув средства. Вскоре потерпевшая обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Новопесчаной улице. Им оказался 36-летний местный житель. По его словам, деньги он потратил на погашение долгов.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Другое преступление произошло в Подмосковье. Группа аферистов обманула местного студента, который попытался вызвать проститутку.