Мошенники обокрали на 200 тысяч рублей подмосковного студента, пытавшегося вызвать проститутку

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московская область, Красногорск, Большая Воскресенская улица, 1 Карта всех событий

В Подмосковье аферисты обманули студента, пытавшегося вызвать проститутку, на 200 тысяч рублей. Об этом стало известно в понедельник, 16 января.

По данным СМИ, 18-летний молодой человек решил воспользоваться услугами жриц любви и нашел в одном из мессенджеров подходящее предложение.

Позвонившему по указанному номеру студенту ответил менеджер «модели». Неизвестный сообщил, что девушка «вакантна», но для встречи с ней необходимо внести предоплату в размере трех тысяч рублей. После оплаты молодой человек поехал на указанный злоумышленником адрес.

По дороге выяснилось, что для сеанса со «жрицей любви» необходимо внести страховой взнос в размере 39 980 рублей. Разгоряченного студента это обстоятельство не остановило, он перевел средства на указанный счет. Однако, по словам афериста, платеж не прошел. После этого студент повторил оплату еще несколько раз.

Совершив очередную «попытку» оплаты, молодой человек узнал, что у него закончились деньги. Расстроившись, студент поехал домой.

Ночью молодому человеку позвонил неизвестный и начал шантажировать жителя Подмосковья тем, что все расскажет родителям, если молодой человек не переведет ему 39 980 рублей. Испугавшись, юноша перевел деньги.

После этого аферисты еще несколько раз звонили студенту из Подмосковья. Молодой человек понял, что его не оставят в покое, и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников ищут, сообщил Telegram-канал SHOT.

Другого изобретательного афериста арестовали в столице. Серийный автоподставщик-юрист Афанасьев на своем черном Bentley получал за каждое подстроенное им ДТП около двух миллионов рублей и за время своей деятельности организовал более 100 таких аварий. Суд отправил афериста в СИЗО до 28 января.