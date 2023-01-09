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Стали известны подробности об аресте известного автоподставщика-юриста Афанасьева

Степан Жирнов
Происшествия
Стали известны подробности об аресте известного автоподставщика-юриста Афанасьева
Фото: shutterstock

Таганский районный суд арестовал известного автоподставщика и юриста Евгения Афанасьева до 28 января 2023 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 9 января.

Также в суде отметили, что по делу проходит еще один подозреваемый — Евгений Самошин. Мужчин обвиняют по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество». При этом сторона защиты просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, однако в удовлетворении этого ходатайства суд отказал.

Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено после серии афер, связанных с инсценировкой ДТП. По данным следствия, Афанасьев специально подстраивал аварии, будучи за рулем своего старого Bentley. Своими жертвами мошенник выбирал водителей корпоративного грузового транспорта. После каждого столкновения виновниками признавали шоферов грузовиков, и мужчина получал «на ремонт машины» внушительную сумму: около 400 тысяч от страховой компании, а остальное — от владельцев грузовика.

За два года аферист провернул более 100 подобных аварий.

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