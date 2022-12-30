Известного автоподставщика Афанасьева задержали в Москве

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Суд арестовал Евгения Афанасьева — юриста, который два последних года безнаказанно промышлял подставными дорожно-транспортными происшествиями. Об этом стало известно в пятницу, 30 декабря.

По версии следствия, злоумышленник действовал по одной и той же схеме. Мужчина выезжал на участок с круговым движением на своем черном Bentley, дождавшись, когда рандомный грузовой автомобиль начнет поворачивать, уходил в «слепую зону» и намеренно врезался.

Виновными в ДТП всегда признавали водителей грузовиков, и молодой человек неплохо на этом зарабатывал. По неподтвержденным данным, с одной такой аварии молодой человек зарабатывал около двух миллионов рублей: 400 тысяч со страховой компании, а остальное — с юридического лица, которое владело «виновным» автомобилем.

Так, подозреваемый «попал» в более 100 аварий за два года. Однако вскоре компании, выплачивающее крупные чеки, написали заявления в МВД о мошенничестве. Вскоре по данным фактам было возбуждено уголовное дело. На данный момент оно заведено на неустановленное лицо, несмотря на присутствие Афанасьева на местах происшествий, а также на наличие его фамилии в протоколах осмотра места аварии.

Как сообщил Telegram-канал «112», возбужденное уголовное дело до последнего времени не мешало злоумышленнику продолжать совершать подобные аферы. Последний случай произошел 23 декабря.

Подобная деятельность, пусть и в меньших масштабах, нередкое явление на дорогах столицы. Автоэксперт Петр Баканов рассказал «Вечерней Москве» о самых распространенных видах автоподстав.