Поиски идут уже четвертые сутки: что известно о пропаже двух аниматоров в Краснодарском крае

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

30 апреля 2023 года пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила о том, что в Выселковском районе при загадочных обстоятельствах пропали два аниматора: 37-летний Кирилл Чубко и его 19-летняя коллега Татьяна Мостыко. Четверо суток правоохранители и добровольцы ищут на местности следы исчезнувших людей. Что известно на данный момент и почему возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» — в материале «Вечерней Москвы».

«Кирилл все объяснит...»

По данным Следственного комитета, ведущий праздничных мероприятий Чубко со студенткой, подрабатывающей у него аниматором, ехали по трассе М-4 «Дон» из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск 28 апреля. Недалеко от станицы Березанской Выселковского района они пропали.

По данным «АиФ», где-то на этом участке у их машины марки Hyundai пробило колесо. Кирилл позвонил своей жене и сообщил, что им предложили помощь двое молодых людей. Также он сообщил, что идет дождь и они починят машину после его окончания.

Однако вплоть до следующего утра женщина не получила никаких новостей от супруга, а сам он перестал отвечать на звонки. В связи с этим жена Чубко обратилась в правоохранительные органы.

На следующее утро со счета пропавшего начали списываться деньги. Снимали небольшие суммы в разных банкоматах станиц Березанской, Каневской и Ирклиевской. Суммарно пропало около 190 тысяч рублей. Видеокамеры, установленные на аппаратах, зафиксировали, что картой пропавшего пользовался неизвестный бородатый мужчина в кепке.

Примечательно, что в момент списания денег пропавшая Татьяна разговаривала с женой Чубко. Последнее снятие произошло около 9 утра. После этого с Таниного телефона больше не выходили на связь.

РЕН-ТВ цитирует диалог девушек.

— Таня, выйди на улицу, что ты видишь?

— Не знаю.

— У вас что-то случилось? Объясни.

— Я не могу тебе сказать, Кирилл позвонит, он тебе все объяснит (после этого девушка перестала выходить на связь — прим. «ВМ»).

30 апреля по факту исчезновения девушки и мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений». На поиски Чубко и Мостыко отправились сотрудники Следственного комитета и волонтеры.

По неподтвержденным данным, загадочного мужчину в кепке нашли и задержали. Подозреваемый оказался ранее судим за тяжкие преступления, показаний он не дал.

Поиски самих пострадавших продолжались. 1 мая в окрестностях хутора Памяти Ленина следователи обнаружили сгоревший автомобиль, на котором передвигались пропавшие без вести. Машина была загнана в кювет у проселочной дороги и сожжена. При этом тел мужчины и девушки в нем или в ближайшей округе обнаружено не было.

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Надеются на лучшее

Поисками пропавших аниматоров на данный момент занимается более 500 человек. Они прочесывают местность в районе исчезновения.

Жена пропавшего в видеообращении попросила всех граждан, проезжавших по М-4 «Дон» 28 апреля, поделиться записями с видеорегистраторов. По ее словам, она вместе с добровольцами не знает сна и отдыха и не отступится, пока не найдет супруга.

— Мы не теряем надежды и надеемся на лучшее, — цитирует ее слова «КП».

Однако, как сообщил РЕН ТВ, основной версией пропажи у следователей все-таки является ограбление. В издании сообщили, что местный житель в ночь происшествия слышал крики.

Расследование уголовного дела находится на контроле у региональной прокуратуры. Также отчет о результатах потребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.