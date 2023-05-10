Не первый случай: молодого священника кафолической церкви обвинили в педофилии

Фото: vk/deaconpktz

22-летний священник неканонической религиозной организации «Митрополия Православной кафолической церкви» задержан по подозрению в растлении несовершеннолетних. За несколько месяцев в поселении Внуково он совратил трех несовершеннолетних, в том числе за деньги и обещая повышение в священническом сане. Откуда этот священник, что это за церковь и что происходило за ее стенами — в материале «Вечерней Москвы».

Криминальное прошлое

Российская православная кафолическая церковь — это ветвь, отколовшаяся от Русской Православной Церкви Московского патриархата и не признающаяся остальными религиозными течениями.

В основе их учения лежит отрицание церковного раскола 1054 года. Таким образом, религиозная организация пытается сочетать традиции западного и восточного христианства. Все решения, принятые после раскола, членами течения не поддерживаются. Иными словами, РПКЦ не признают безбрачия духовенства, григорианский календарь, обязательность наличия иконостаса и прочее.

Управление юстиции официально зарегистрировало организацию в феврале 1994 года. Во главе ее встал бывший выпускник католической семинарии, который был рукоположен в сан диакона, Михаил Анашкин. Позже печально известный Викентий возвел Михаила в сан епископа. Затем он стал архиепископом и блаженнейшим митрополитом Всероссийским, председателем священного синода РПКЦ.

Мануил (Михаил Платов) / Фото: vk/manuil_platov1

По информации из открытых источников, в мирской жизни Анашкин был причастен к криминальной деятельности: он был тесно связан с концерном «Русское золото», в какой-то момент вошел в совет директоров компании и, по неподтвержденным данным, владел несколькими золотыми приисками.

Другие видные деятели РПКЦ также не отличались послушанием перед законом. В 2000 году на всю страну прогремело дело епископа Мануила — Михаила Платова, неоднократно судимого за различные преступления. В нулевых его обвинили в педофилии. Как сообщил «Коммерсант», Платов с личным водителям предлагали беспризорникам еду и одежду, после чего отвозили их к себе домой и склоняли к сексуальным связям.

Яблоко от яблони

Несмотря на это обвинение, руководство РПКЦ не избавилось от Платова. Именно он, по словам специалиста в области нетрадиционного православия, с которым пообщался корреспондент «Вечерней Москвы», привлек в организацию нынешнего подозреваемого в педофилии Александра И.

22-летний юноша является выпускником семинарии Украинской Православной Церкви Московского патриархата. В какой-то момент он перебрался в Россию. В столичном регионе у него не получилось устроиться в РПЦ. Вскоре он познакомился с Михаилом Платовым, который лично пристроил его в РПКЦ. Случилось это примерно в 2020 году, когда молодой человек был еще несовершеннолетним.

Один из служителей церкви, ныне отошедший от дел, отозвался об Александре как о приличном работнике.

— Стихарный и стихарный (помощник — прим. «ВМ»), кадило подавал и свечи зажигал. Был обычным, добрым и исполнительным, — ответил бывший священнослужитель.

Мануил (Михаил Платов по центру) и Александр И. (справа)

Насколько сильно на Александра повлияли новые покровители, неизвестно. Сергей Петрович (имя изменено), который общался с видными деятелями организации в рамках исследования, не готов обвинить в подобном всю ветвь.

— Я не могу утверждать, что подобная практика в принципе была принята в организации, но определенные закономерности просматриваются: нынешнего подозреваемого пригласил именно Мануил — Михаил Платов, который был обвинен в том же самом, — отмечает Сергей.

При этом специалист отметил, что он встречал там «хороших людей, случайно попавших туда», но, так или иначе, они вскоре покидали организацию.

— Месяца три назад один из осведомленных знакомых писал, что у них «все развалилось». Да и сам Мануил прекратил какую-либо деятельность и закрыл все свои церковные проекты. Видимо, сработала «чуйка», запахло жареным, — подчеркнул собеседник «ВМ».

По его словам, оставшиеся члены РПКЦ пытаются перейти в «нормальную» церковную структуру или создать новую.

Деньги, возраст и повышение

Александра И. подозревают в серии преступлений в отношении подростков 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Он, называя себя «диаконом МПКЦ», искал жертв среди религиозно настроенных детей и подростков.

По предварительным данным, одного ребенка мужчина трогал в интимных местах и уговаривал его вступить со священником в половую связь. Его старшего брата служитель церкви совращал за вознаграждение. Еще одному пострадавшему мужчина предлагал карьерный рост в митрополии Православной кафолической церкви в обмен на вступление в половую связь со священником.

Фото: vk/deaconpktz

По данному факту были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям. Подозреваемый задержан.