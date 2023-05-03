Священника кафолической церкви в Новой Москве подозревают в растлении троих мальчиков

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Священника Православной кафолической церкви заподозрили в растлении трех несовершеннолетних молодых людей на территории ТиНАО. Об этом стало известно в среду, 3 мая.

По данным источника «ВМ», в августе 2022 года в поселении Внуково 22-летний священник удовлетворял свои половые потребности, подговорив двух несовершеннолетних братьев, а также их друга совершать развратные и иные действия сексуального характера. Помимо этого, мужчина уговаривал всех троих вступить с ним в половой акт. За это он обещал юношам деньги, повышение в священническом сане иерархии митрополии Православной кафолической церкви.

О деятельности мужчины стало известно только сейчас. По данному факту были возбуждены уголовные дела. Злоумышленника задержали.

Похожая история произошла в монастыре Святой Живоначальной Троицы Истинной православной церкви в Орехове-Зуеве. Местного настоятеля Анатолия Суворова обвинили в педофилии. По данному факту были возбуждены уголовные дела. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».