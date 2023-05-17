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Теневой рэп: что грозит музыкантам за пропаганду наркотиков в песнях

Степан Жирнов

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Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Теневой рэп: что грозит музыкантам за пропаганду наркотиков в песнях
Фото: Pixabay

Во вторник, 16 мая, замглавы МВД России Игорь Зубарев в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что с 2024 года ведомство планирует проводить профилактические беседы с рэперами, которые пропагандируют в своих песнях запрещенные вещества. В случае если эти меры не подействуют, музыкантов начнут привлекать к административной и уголовной ответственности. О том, что грозит деятелям современной культуры, — в материале «Вечерней Москвы».

До двух лет лишения свободы

На заседании обсуждались поправки в кодексы об уголовных и административных правонарушениях. Сперва предполагается наказывать провинившихся музыкантов штрафами, а после двух нарушений — по уголовной статье.

— С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но — после 2024 года, — сказал Зубов.

В законопроекте предусмотрены несколько видов наказаний: штрафы до 50 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а в более строгом случае — лишение свободы на срок до двух лет.

Помимо рэперов, эти изменения коснутся пропаганды наркотиков в кино, музыке, интернете и даже в личных социальных сетях.

Подполье

Адвокат Даниил Лунев отметил, что данный закон направлен на исключение из медийного и интернет-пространства прямой пропаганды запрещенных веществ.

— На данный момент львиная доля подобной пропаганды исходит в основном от некоторых рэп-исполнителей по типу Гуфа, Моргенштерна* и им подобных. Мое мнение, что ограничение возможности пропагандировать употребление наркотических веществ исключительно положительно скажется на формировании моральных устоев будущего поколения, в связи с чем ничего отрицательного в данном законопроекте не наблюдаю, — сказал адвокат.

Также специалист отметил, что законопроект все-таки направлен на проведение профилактических бесед с теми, кто активно пропагандирует наркотики в творчестве, а не на лишение их свободы.

В заключение Лунев предположил, что принятие нового закона разделит отечественную рэп-сцену на официальный и теневой сегмент. Те, кто не согласится с изменениями, уйдет в подполье и продолжит заниматься пропагандой наркотиков и асоциального образа жизни на частных мероприятиях и «квартирниках» без цензуры.

* — признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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