МВД: Читающим о наркотиках рэперам с 2024 года может грозить уголовная ответственность

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Рэперам, которые в своем творчестве упоминают об употреблении наркотиков, с 2024 года может грозить уголовная ответственность. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил статс-секретарь — замглавы МВД России Игорь Зубов во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Участники заседания обсуждали законопроект о внесении поправок в Административный и Уголовный кодексы. В частности, речь шла о запрете пропаганды употребления наркотиков в искусстве и интернете, а также введении соответствующей маркировки. Предполагается, что изменения вступят в силу с 2024 года.

Зубов подчеркнул, что уголовная ответственность для исполнителей наступит не сразу. Сначала музыканта или провайдера должны минимум два раза наказать в соответствии с КоАП.

— Значит, с рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но — после 2024 года, — сказал Зубов, чьи слова приводит РИА Новости.

24 апреля депутат Госдумы Артем Метелев обратился в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении рэпера Scally Milano и организаторов его концерта в Санкт-Петербурге. Музыканта обвинили в призывах к употреблению наркотиков.

Позднее исполнитель написал обращение к директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с заявлением о том, что он не пропагандировал употребление наркотиков и нарушение российских законов в своем творчестве. Кроме того, музыкант пообещал удалить из Сети свои композиции со словами, которые могут подпадать под нарушение действующего законодательства РФ.