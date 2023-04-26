Scally Milano пообещал Мизулиной удалить треки с нарушающими закон словами

Фото: vk/scallymilano

Российский рэп-исполнитель Даниил Дмитриев (Scally Milano) написал обращение к директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с заявлением, что он не пропагандировал употребление наркотиков и нарушение российских законов в своем творчестве.

— Я, Дмитриев Даниил, хочу заявить, что своим творчеством не преследовал цели пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ и нарушение законов РФ. Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества, не нарушал законов, — написал рэпер в Telegram-канале.

Кроме того, музыкант пообещал удалить из Сети свои композиции со словами, которые могут подпадать под нарушение действующего законодательства РФ.

Также Дмитриев заявил о желании изменить вектор своего творчества на более позитивный, а в песнях молодой человек постарается пропагандировать «правильные ценности».

24 апреля депутат Госдумы Артем Метелев обратился в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении рэпера Scally Milano и организаторов его концерта в Санкт-Петербурге.