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Депутат Госдумы Метелев потребовал возбудить уголовное дело в отношении рэпера Scally Milano

Степан Жирнов
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Депутат Госдумы Метелев потребовал возбудить уголовное дело в отношении рэпера Scally Milano
Фото: vk/scallymilano

Депутат Государственной думы Артем Метелев обратился в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении рэпера Scally Milano и организаторов его концерта в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

По его словам, творчество музыканта изобилует нецензурной лексикой и призывает молодежь употреблять наркотики. Также Метелев отметил, что есть вероятность, что рэпер высказался против проведения специальной военной операции на Украине.

Как сообщает РИА Новости, концерт исполнителя проходил в субботу, его прервали сотрудники правоохранительных органов. По сообщению МВД, на мероприятии выявили шестерых пьяных подростков.

Другое уголовное дело возбудили в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. После инцидента с концертом в Новосибирске музыканта обвинили в оскорблении представителя власти.

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