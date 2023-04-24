Уголовное дело возбудили в отношении лидера группы «Несчастный случай» Кортнева

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В отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил сам музыкант.

По его словам, дело возбуждено из-за инцидента в Новосибирске. Музыкант планирует обратиться к своему адвокату, а также лететь для разбирательств в местный суд. Кортнев подчеркнул, что уголовное преследование считает незаслуженным.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, дело возбуждено по статье «Оскорбление представителя власти». Им занимается отдел СК по расследованию особо важных дел.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Новосибирске. Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева задержали из-за проведения концерта. Причина — несогласованная смена площадки.