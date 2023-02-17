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Стали известны подробности задержания лидера группы «Несчастный случай» в Новосибирске

Степан Жирнов
Происшествия
Стали известны подробности задержания лидера группы «Несчастный случай» в Новосибирске
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Алексея Кортнева, лидера группы «Несчастный случай», задержали после концерта в Новосибирске. По неподтвержденным данным из Telegram-каналов, музыканта схватили за показанный сотрудникам полиции неприличный жест.

Как сообщил ТАСС, артист был задержан из-за того, что группа не предупредила о смене площадки для проведения концерта. Изначально он должен был пройти в среду в клубе «Бродячая собака», но затем зал поменяли, предупредив только обладателей билетов. На новую площадку во время выступления неизвестный вызвал полицию и пожарных, сообщив о задымлении. Людей эвакуировали и вернули им деньги за билеты.

При этом сам Кортнев отметил, что на данный момент инцидент исчерпан и никаких протоколов составлено не было.

Пресс-атташе музыканта сообщил «АиФ», что никакого задержания не было.

Ранее стало известно, что проблемы с законом могут начаться у другого музыканта. Православный активист подал в суд на Филиппа Киркорова из-за оскорбления религиозных чувств.

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